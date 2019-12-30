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2019-12-30T08:11+0300
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В Ростове-на-Дону два человека погибли и пять пострадали в ДТП
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РИА Новости

В Ростове-на-Дону два человека погибли и пять пострадали в ДТП

08:11 30.12.2019
29463
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Скорая помощь. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Два человека погибли и пятеро пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Ростове-на-Дону в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
По его информации, на улице Российской лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Lancer и ВАЗ-2112, после чего в ВАЗ врезался Nissan Fuga, который также наехал на двоих мужчин-пешеходов 1988 и 1998 годов рождения.
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"В результате водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2112 скончались на месте происшествия. Пятеро участников ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - сказал он.
Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, виновник происшествия устанавливается.
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МВД РФРостов-на-ДонуПроисшествия
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