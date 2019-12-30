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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-30T13:14+0300
https://ria.ru/20191230/1563003156.html
В Казахстане рассматривают три версии крушения самолета в Алма-Ате
https://cdn24.img.ria.ru/images/156292/92/1562929260_0:289:3072:2017_1036x0_80_0_0_15f82439e20cb95af8d47010e6e35cc9.jpg
РИА Новости

В Казахстане рассматривают три версии крушения самолета в Алма-Ате

07:35 30.12.2019 (обновлено: 13:14 30.12.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Сотрудники спасательной службы на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
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АЛМА-АТА, 30 дек — РИА Новости. Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты, по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В субботу в стране был объявлен общенациональный траур.
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
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"Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алматы. В настоящее время рассматриваются три версии: первая - ошибка экипажа, вторая - возможность технической неисправности самого борта, третья - работа навигационных служб", - сказал он в понедельник в Нур-Султане журналистам в кулуарах заседания правительства.
По словам министра, в настоящее время осмотр места происшествия, ведется демонтаж воздушного лайнера. "Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр", - сказал глава МВД.
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
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Крушение пассажирского самолета в Казахстане
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Крушение самолета в Алма-АтеМежгосударственный авиационный комитетАлма-АтаКазахстанПроисшествияВ мире
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