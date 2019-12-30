В Казахстане рассматривают три версии крушения самолета в Алма-Ате

АЛМА-АТА, 30 дек — РИА Новости. Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты , по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В субботу в стране был объявлен общенациональный траур.

"Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алматы. В настоящее время рассматриваются три версии: первая - ошибка экипажа, вторая - возможность технической неисправности самого борта, третья - работа навигационных служб", - сказал он в понедельник в Нур-Султане журналистам в кулуарах заседания правительства.