Черные ящики с разбившегося под Алма-Атой самолета передали в МАК

"Бортовые самописцы вчера были переданы в Межгосударственный авиационный комитет, нарочно наши специалисты их повезли. Три бортовых самописца находятся в хорошем состоянии, поэтому надеемся, что проблем с их расшифровкой не будет", - сказал он журналистам в понедельник в Нур-Султане.