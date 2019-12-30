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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-30T07:27+0300
https://ria.ru/20191230/1563003027.html
Черные ящики с разбившегося под Алма-Атой самолета передали в МАК
https://cdn25.img.ria.ru/images/156292/90/1562929059_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b2fc1578ef108dc273a3971afb5751f0.jpg
РИА Новости

Черные ящики с разбившегося под Алма-Атой самолета передали в МАК

07:25 30.12.2019 (обновлено: 07:27 30.12.2019)
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© Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / Перейти в фотобанкМесто крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата Нур-Султан
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата Нур-Султан
© Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
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Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата Нур-Султан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 30 дек – РИА Новости. Бортовые самописцы с разбившегося под Алма-Атой самолета авиакомпании Bek Air переданы в Межгосударственный авиационный комитет (МАК), они находятся в хорошем состоянии, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В субботу в стране был объявлен общенациональный траур.
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"Бортовые самописцы вчера были переданы в Межгосударственный авиационный комитет, нарочно наши специалисты их повезли. Три бортовых самописца находятся в хорошем состоянии, поэтому надеемся, что проблем с их расшифровкой не будет", - сказал он журналистам в понедельник в Нур-Султане.
По его информации, расшифровка "черных ящиков" будет проходить и в праздничные дни.
"Межгосударственный авиационный комитет пообещал, что в праздничные дни они будут работать, дадут свои расшифровки, и мы до 10 января, как говорили, дадим предварительные результаты расследования", - добавил Скляр.
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Крушение самолета в Алма-АтеBek AirАвиакатастрофыМежгосударственный авиационный комитетАлма-АтаКазахстанВ мире
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