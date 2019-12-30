Заммэра Москвы сообщил о положительном эффекте запуска "Савеловской"

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Большая кольцевая линия метро Москвы стала в полтора раза популярнее после запуска станции "Савеловская", сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"С открытием "Савеловской" БКЛ стала быстрее расти востребованность всей линии – сейчас она в полтора раза популярнее среди пассажиров, чем год назад. Это произошло в основном за счет появления новых маршрутов с пересадкой на одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии и железнодорожные поезда пригородных направлений", - рассказал Ликсутов.
По его словам, станция БКЛ "Савеловская" приняла более 3,7 миллиона пассажиров с начала года.
Длина БКЛ после окончания строительства составит около 70 километров. Она может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, опередив пекинскую (57 километров). БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные направления на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии и разгрузит уже существующие пересадки.
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