Заммэра Москвы сообщил о положительном эффекте запуска "Савеловской"

"С открытием "Савеловской" БКЛ стала быстрее расти востребованность всей линии – сейчас она в полтора раза популярнее среди пассажиров, чем год назад. Это произошло в основном за счет появления новых маршрутов с пересадкой на одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии и железнодорожные поезда пригородных направлений", - рассказал Ликсутов.