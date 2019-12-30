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2019-12-30T06:30+0300
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Депутат предложил контролировать поведение чиновников на корпоративах
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РИА Новости

Депутат предложил контролировать поведение чиновников на корпоративах

06:23 30.12.2019 (обновлено: 06:30 30.12.2019)
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© Fotolia / photocreoНовогодняя вечеринка
Новогодняя вечеринка
© Fotolia / photocreo
Новогодняя вечеринка. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву ввести рекомендации для чиновников по поведению на корпоративах и усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для госслужащих.
Как отмечает Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости), некоторые муниципальные и государственные служащие после новогодних корпоративов часто публикуют в социальных сетях не соответствующие своему статусу фотографии и видео. Петров считает, что такие публикации негативно сказываются на имидже и авторитете государственной власти.
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Депутаты должны сами оплачивать новогодний корпоратив, считает ПоклонскаяДепутат отметила, что считает нецелесообразным проводить отмечать праздник в здании Госдумы.
"Очевидно, что чиновники любого ранга вправе проводить свой досуг в соответствии с личными представлениями о нормах допустимого. Тем не менее служащие не должны забывать, что являются "лицом" государства в глазах людей. В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность внедрения дополнительных "нравственных" правил поведения государственных служащих во время корпоративных и иных досуговых мероприятий, которые бы исключили возникновение двусмысленных и нелицеприятных случаев с участием чиновников", — пишет Петров в обращении.
Кроме того, депутат из Ленобласти попросил премьера рассмотреть вопрос об усилении контроля за расходованием бюджетных средств на подобного рода корпоративы.
"Любой неформальный отдых чиновников не должен оплачиваться за счет бюджета, за исключением случаев, допустимых законодательством", — говорится в письме.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
6 декабря, 12:07Новый год—2020
Совет Федерации не будет проводить новогодний корпоратив в этом году
58811005
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Владимир Петров (политик)Дмитрий МедведевЗаконодательное Собрание Ленинградской областиЛенинградская областьРоссияОбщество
Популярные комментарии
Почему только на корпоративах? Они круглый год пургу гонят.
30 декабря, 08:15
СССан Саныч
2360011
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