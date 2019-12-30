Депутат предложил контролировать поведение чиновников на корпоративах

"Очевидно, что чиновники любого ранга вправе проводить свой досуг в соответствии с личными представлениями о нормах допустимого. Тем не менее служащие не должны забывать, что являются "лицом" государства в глазах людей. В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность внедрения дополнительных "нравственных" правил поведения государственных служащих во время корпоративных и иных досуговых мероприятий, которые бы исключили возникновение двусмысленных и нелицеприятных случаев с участием чиновников", — пишет Петров в обращении.