Правительство планирует создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Известия " со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика к члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову . Об этом пишут "" со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика к члену комитетапо экономической политике

Отмечается, что вариант прорабатывается в соответствии с поручением председателя правительства Дмитрия Медведева

Ранее сенатор обратился в Кабмин с целью обратить внимание на решение проблемы транспортной доступности на Дальнем Востоке. По его словам, уход перевозчиков "Трансаэро" и "ВИМ-Авиа" с этого рынка привел к заметному росту цен на билеты.

По мнению Абрамова, авиакомпания с государственным участием будет специализироваться на перелетах из дальневосточного региона в европейскую часть России и обратно по доступным ценам.

Уточняется, что предметная дискуссия продолжится в 2020 году, курировать ее будет Совфед.