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Правительство планирует создать авиакомпанию на Дальнем Востоке
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РИА Новости

Правительство планирует создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

06:16 30.12.2019 (обновлено: 11:19 30.12.2019)
20012
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar в аэропорту Владивостока
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar в аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" изучают идею создания на Дальнем Востоке авиакомпании.
Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика к члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.
Отмечается, что вариант прорабатывается в соответствии с поручением председателя правительства Дмитрия Медведева.
Ранее сенатор обратился в Кабмин с целью обратить внимание на решение проблемы транспортной доступности на Дальнем Востоке. По его словам, уход перевозчиков "Трансаэро" и "ВИМ-Авиа" с этого рынка привел к заметному росту цен на билеты.
По мнению Абрамова, авиакомпания с государственным участием будет специализироваться на перелетах из дальневосточного региона в европейскую часть России и обратно по доступным ценам.
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Уточняется, что предметная дискуссия продолжится в 2020 году, курировать ее будет Совфед.
Также правительство работает над предложениями, нацеленными на модернизацию или создание нового центра по техническому обслуживанию, инженерному обеспечению и переподготовке авиационного персонала на Дальнем Востоке.
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ТуризмНовости - ТуризмИван АбрамовДальний ВостокДмитрий МедведевСбербанк РоссииРосавиацияСовет Федерации РФМинистерство экономического развития РФМинистерство промышленности и торговли РФВТБРоссияЭкономика
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