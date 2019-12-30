Правительство планирует создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" изучают идею создания на Дальнем Востоке авиакомпании.
Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика к члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.
Отмечается, что вариант прорабатывается в соответствии с поручением председателя правительства Дмитрия Медведева.
Ранее сенатор обратился в Кабмин с целью обратить внимание на решение проблемы транспортной доступности на Дальнем Востоке. По его словам, уход перевозчиков "Трансаэро" и "ВИМ-Авиа" с этого рынка привел к заметному росту цен на билеты.
По мнению Абрамова, авиакомпания с государственным участием будет специализироваться на перелетах из дальневосточного региона в европейскую часть России и обратно по доступным ценам.
Уточняется, что предметная дискуссия продолжится в 2020 году, курировать ее будет Совфед.
Также правительство работает над предложениями, нацеленными на модернизацию или создание нового центра по техническому обслуживанию, инженерному обеспечению и переподготовке авиационного персонала на Дальнем Востоке.