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Фраттини рассказал о значимости встреч Путина и папы Франциска
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РИА Новости

Фраттини рассказал о значимости встреч Путина и папы Франциска

06:08 30.12.2019 (обновлено: 12:26 30.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане
Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане . Архивное фото
РИМ, 30 дек – РИА Новости. Встречи между президентом России Владимиром Путиным и папой Римским Франциском делают возможным визит понтифика в Москву, заявил экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
"Я считаю, что встречи, которые Путин провел с папой Франциском, в том числе их относительно недавняя встреча в Ватикане, делают возможным то, что ранее казалось совершенно невозможным, а именно визит папы Римского в Москву. Это стало бы историческим событием, как историческим событием стала встреча между патриархом Кириллом и папой Франциском на Кубе. Возможно, сейчас вероятность такого визита увеличивается", - сказал известный политик.
Путин и папа Франциск трижды встречались в Ватикане – в ноябре 2013 года, в июне 2015 года и в июле 2019 года.
В преддверии июльского визита российского лидера в Ватикан помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что в вопросе о возможности визита понтифика в Россию надо принимать во внимание и межцерковную составляющую отношений, поскольку папа Римский является не только руководителем государства Ватикан, но и главой Римско-католической церкви. Ушаков также сообщил, что вопрос о приглашении папы Франциска не стоит на повестке переговоров Путина в Ватикане.
Читайте полный текст интервью >>
резидент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикан
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Франциск (Хорхе Марио Бергольо)ЕврокомиссияМИД ИталииВладимир ПутинФраттини ФранкоВатиканРоссияВ мире
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