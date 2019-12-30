Фраттини рассказал о значимости встреч Путина и папы Франциска

"Я считаю, что встречи, которые Путин провел с папой Франциском, в том числе их относительно недавняя встреча в Ватикане, делают возможным то, что ранее казалось совершенно невозможным, а именно визит папы Римского в Москву. Это стало бы историческим событием, как историческим событием стала встреча между патриархом Кириллом и папой Франциском на Кубе. Возможно, сейчас вероятность такого визита увеличивается", - сказал известный политик.