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В Благовещенске эвакуируют детсады из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Благовещенске эвакуируют детсады из-за сообщений о минировании

05:55 30.12.2019 (обновлено: 08:19 30.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 дек - РИА Новости. Детские сады эвакуируют в Благовещенске из-за сообщений о минировании, часть адресов уже проверена, информация об опасных предметах не подтверждается, сообщает администрация города.
"В настоящее время проводится эвакуация детей из нескольких дошкольных учреждений города. В частности, это детские сады номер 60, 19, 28, 40, 5, 47, 68. Сообщения продолжают поступать. Оперативные службы работают по указанным адресам, некоторые учреждения уже проверены. Их воспитанники возвращаются к занятиям", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на местах работают заместитель мэра Благовещенска Юлия Рябинина, специалисты министерства образования. К детским садам направлены автобусы для обогрева эвакуированных детей и персонала.
Также, как сообщил минздрав Амурской области, в Благовещенске проверяют информацию о минировании Амурской областной клинической больницы.
"Уже проверили перинатальный центр, сейчас работы идут в других подразделениях. Необходимо эвакуировать 752 пациента. Проверка идет поэтапно, пока в подразделениях работают специалисты по ГО, больные находятся в автобусах, в теплой одежде. Все мероприятия проходят согласно плану и отработанной схеме эвакуации. Паники среди пациентов и персонала нет", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Приамурья Евгении Жарновниковой.
Девятнадцатого декабря в Благовещенске эвакуировали 10 детских садов и одну школу, всего около 3300 детей, информация об опасных предметах тогда не подтвердилась. Позднее, 25 декабря, эвакуация прошла в двух городах Приамурья: в Благовещенске на авто- и железнодорожном вокзалах, в нескольких госучреждениях и торговых центрах, в Белогорске также в торговом центре, опасных предметов спецслужбы не обнаружили.
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