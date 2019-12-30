В Благовещенске эвакуируют детсады из-за сообщений о минировании

"В настоящее время проводится эвакуация детей из нескольких дошкольных учреждений города. В частности, это детские сады номер 60, 19, 28, 40, 5, 47, 68. Сообщения продолжают поступать. Оперативные службы работают по указанным адресам, некоторые учреждения уже проверены. Их воспитанники возвращаются к занятиям", - говорится в сообщении.

"Уже проверили перинатальный центр, сейчас работы идут в других подразделениях. Необходимо эвакуировать 752 пациента. Проверка идет поэтапно, пока в подразделениях работают специалисты по ГО, больные находятся в автобусах, в теплой одежде. Все мероприятия проходят согласно плану и отработанной схеме эвакуации. Паники среди пациентов и персонала нет", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Приамурья Евгении Жарновниковой.

Девятнадцатого декабря в Благовещенске эвакуировали 10 детских садов и одну школу, всего около 3300 детей, информация об опасных предметах тогда не подтвердилась. Позднее, 25 декабря, эвакуация прошла в двух городах Приамурья: в Благовещенске на авто- и железнодорожном вокзалах, в нескольких госучреждениях и торговых центрах, в Белогорске также в торговом центре, опасных предметов спецслужбы не обнаружили.