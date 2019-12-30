Совбез ООН призвал привлечь к ответу исполнителей теракта в Сомали

ООН, 30 дек - РИА Новости. Совбез ООН призвал привлечь к ответу исполнителей, организаторов и спонсоров теракта в Сомали, говорится в заявлении СБ для прессы.
"Члены Совета безопасности подчеркнули необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этого теракта", - говорится в заявлении.
СБ ООН также призвал страны-члены ООН к активному сотрудничеству с правительством Сомали в этом контексте.
Взрыв заминированного автомобиля произошел в Могадишо в субботу утром. Как сообщил член парламента страны Абдиризак Мохамед, число погибших превысило 90 человек. Местные СМИ, в частности издание Goobjoog News, сообщили, что жертвами взрыва стали 78 человек, 125 пострадали.
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В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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