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2019-12-30T00:42+0300
https://ria.ru/20191230/1563000644.html
Пушков напомнил, что Польша "набивалась в союзники к Гитлеру"
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РИА Новости

Пушков напомнил, что Польша "набивалась в союзники к Гитлеру"

00:42 30.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков ответил в своем твиттере на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, назвавшего пакт Молотова-Риббентропа "военным союзом".
Польский политик заявил, что это соглашение "не было пактом о ненападении", утверждая, что "ответственность за начало Второй мировой войны несет как фашистская Германия, так и СССР".
По мнению Пушкова, "сейчас Варшава должна предъявлять претензии лишь своей довоенной элите".

"Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы", – считает сенатор.

Ранее Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".
МИД Польши
28 декабря, 19:20
В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
Советско-германский договор о ненападении был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Его содержание не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирования.
Вместе с пактом был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Это позволило отодвинуть европейскую границу СССР значительно западнее.
Посол Польши в Германии Юзеф Липский в Копенгагене
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Почему посол Польши антисемитская сволочь
6631105
Обсудить 31
Адольф ГитлерМатеуш МоравецкийВторая мировая война (1939-1945)Алексей ПушковВладимир ПутинПольшаГерманияРоссияСССРВ мире
Популярные комментарии
они "набивались", а мы "стали" - есть НЕБОЛЬШАЯ разница, "сенатор"...
30 декабря, 01:14
давно живу,ёлочка нравится...банят и банят... Тэн
3000018
Вы? Ты кто па да ль?!
30 декабря, 01:39
Разоблачитель ANTIСОРОС
900003
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