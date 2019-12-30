Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Россияне в Россияне в новогодние праздники в среднем выпивают четверть от годового потребления шампанского, а лидером по употреблению игристого напитка является Ненецкий автономный округ , свидетельствует исследование РИА Новости.

Символ праздника

По статистике, в России за год продается около 215 миллионов бутылок шампанского, что примерно составляет две на каждого взрослого гражданина. Популярность игристого вина растет примерно на 2-3% год от года. При этом, по расчетам экспертов РИА Новости, в новогодние праздники потребляется 24% всего шампанского за год.

Отдельный интерес вызывает разница в популярности шампанского в различных регионах России. Результаты исследования РИА Новости свидетельствуют, что цифры по покупкам игристого вина на празднование Нового года кратно отличается у регионов-лидеров и регионов из нижней части списка.

Объем потребления шампанского рассчитывался на основе месячной статистки Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, опубликованной Росстатом . Потребление в новогодние праздники (декабрь и январь) рассчитывалось как разница между продажей в двух новогодних месяцах и среднемесячной (в феврале-ноябре). Удельный показатель дан в расчете на взрослое население. Показатель потребления приведен в объеме бокалов (150 миллилитров).

Любители шампанского

В среднем в России за зимние праздники люди выпивают примерно по два бокала шампанского. При этом в 30 регионах потребление выше среднероссийского.

По данным статистики, лидером по потреблению в Новый год шампанского стал Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает примерно 4,3 бокала. Безусловно, и в этом регионе есть люди, которые не пьют шампанское совсем или очень мало, но общая статистика говорит о его лидерстве с заметным отрывом.

Второе и третье места заняли Мурманская область и Камчатский край - 3,8 и 3,7 бокала соответственно. Также в десятке лидеров: Сахалинская область, Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Хабаровский край. В последнем в новогодние праздники в среднем выпивают по 3,2 бокала.

Эксперты полагают, что объяснение популярности шампанского можно искать в структуре населения. Игристое вино чаще потребляют молодые люди, а в северных регионах и крупных и богатых городах из-за трудовой миграции таких много.

Чисто символически

На другом полюсе рейтинга расположились республики Северного Кавказа. Причем в двух из них - Ингушетии и Чечне - потребление почти нулевое. Чтобы оценить масштаб, можно сказать, что в среднем продажа шампанского в новогодние праздники в этих республиках эквивалентна четверти чайной ложки на каждого взрослого. И то, возможно, это потребление не местным населением, а приезжими в гостиницах и ресторанах.

В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии продажи шампанского выше (0,23, 0,46 и 0,5 соответственно), но все равно ощутимо ниже среднероссийских значений. Низкое потребление шампанского в северокавказских регионах главным образом объясняется особенностями менталитета жителей.

В основном в Новый год

В Бурятии за зимние праздники выпивают 45% игристого вина от годового объема, а в Забайкалье – 42%. При этом в абсолютных величинах эти два региона заметно ниже среднего – 1,5 бокала на взрослого, что соответствует 65-му и 66-му местам.

Также более трети всего шампанского потребляется в новогодние праздник в Ингушетии, Калмыкии, Туве, Чечне и Хакасии. Как и в случае с Бурятией и Забайкальем, в этих регионах (за исключением Хакасии) среднемесячное потребление можно назвать достаточно низким.