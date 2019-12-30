Мышление будущего: зачем в регионах открывают технопарки для детей

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Основы программирования, дизайна и робототехники, последние достижения в области IT-технологий и VR — все это теперь доступно юным жителям амурских сел, где с середины декабря работает мобильный технопарк "Кванториум". Оснащенный современным оборудованием "КамАЗ" непрерывно курсирует по шести населенным пунктам региона и помогает ученикам местных школ погрузиться в интересующие их сферы с помощью собственных проектов.
Пока машина была в производстве, в селах с юными исследователями работали наставники, которые знакомили ребят с основами технологии и помогали им развивать навыки работы в команде, достижения цели и создания востребованного проекта. Теперь школьники могут применить знания и умения по трем направлениям: "Робо/Промдизайн", "VR/IT" и "Гео/Аэро".
По словам директора технопарка Натальи Домашенко, этот кванториум — самый большой мобильный центр в стране.
"Длина автомобиля составляет почти 14 метров, его высота около четырех метров, а ширина в разложенном состоянии — 5,5 метра. В машине есть проектная и рабочие зоны, а также зона хранения", — отметила она.
Количество таких передвижных лабораторий в регионе планируют увеличить, чтобы охватить больше труднодоступных территорий и малонаселенных пунктов, уточнили в Министерстве образования и науки Амурской области.
"В крупных городах — Благовещенске и Свободном — у нас есть стационарные кванториумы. Но чтобы у детей в отдаленных селах и из глубинок тоже был доступ к новому оборудованию и различным современным технологиям, мы планируем закупить кванториумы и на другие территории. Грубо говоря, чтобы один колесил на севере, другой на юге, третий — на западе и четвертый — на востоке", — рассказала РИА Новости пресс-секретарь ведомства Анастасия Милова, добавив, что амурским технопарком уже заинтересовались и в других субъектах страны.
© Фото предоставлено министерством образования и науки Амурской областиМобильный технопарк "Кванториум" в Амурской области
© Фото предоставлено министерством образования и науки Амурской области
Мобильный технопарк "Кванториум" в Амурской области
Дальше — больше
Что же такое "Кванториум"? Это сеть образовательных площадок, на которых высококвалифицированные специалисты развивают у детей мышление будущего, помогают им не только получать базовые знания в области инженерии и технологий, но и развивать навыки планирования, работы в команде, глубокого анализа.
Главная миссия проекта — ранняя профориентация, подготовка новых высококвалифицированных инженерных кадров, ускоренное техническое развитие детей и реализация научно-технического потенциала российской молодежи.
Обучаться на таких площадках приглашают школьников 12–17 лет в зависимости от выбранного направления — квантума. Посещение технопарков бесплатное.
С 2019 года кванториумы открываются во всех регионах страны. В дальнейшем планируется увеличить количество как стационарных площадок, так и передвижных лабораторий для обеспечения доступа к современным технологиям жителей удаленных и труднодоступных населенных пунктов.
19 декабря, 08:21Во Владивостоке открылся детский технопарк "Кванториум"
Вклад в будущее
Так, в следующем году первые мобильные лаборатории появятся в Республике Алтай. А пока в регионе успешно работает технопарк "Кванториум-04", запущенный в центре дополнительного образования в сентябре.
За это время учащиеся IT-направления уже запустили несколько проектов. По словам Клима Богданцева, ученика 10-го класса, команда технопарка успела поучаствовать в региональном конкурсе, на котором заняла второе место. Сейчас школьники перешли к разработке собственных проектов.
"Один проект мы уже закончили: управление мышкой с помощью камеры. Мы предметом водим перед веб-камерой, а его координаты проецируются на экран монитора, в соответствии с чем перемещается мышка по экрану. А сейчас мы работаем над чат-ботом. Его основная функция — анонимный чат, когда пользователь пишет команду, ему подбирается случайный собеседник. Еще есть функция поиска информации, но не как это обычно происходит — через поисковик, — а человек пишет чат-боту, что он хочет найти, а тот уже обрабатывает информацию", — рассказал он в интервью РИА Новости.
По словам школьника, его всегда привлекала сфера IT-технологий, более того, он планирует в будущем поступить в вуз по этой специальности и далее работать в сфере информационных технологий.
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики АлтайУчащиеся технопарка "Кванториум-04"
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Алтай
Учащиеся технопарка "Кванториум-04"
"Информатика — это прежде всего проектная деятельность, мне нужны будут портфолио и опыт работы с проектами, чтобы проступить в вуз и найти работу в будущем. Поэтому я ни в коем случае не жалею, что пришел в кванториум, мне очень нравится работать над проектами", — отметил он.
Педагоги уверены: знания, полученные в таких технопарках, обязательно пригодятся ученикам в будущем при сдаче экзаменов и выборе специальности, а устойчивые социальные навыки будут полезны в жизни в целом.
"Прогнозирование ребенком перспективы — это очень необходимо в жизни взрослому человеку. Когда ребенок погружен в проектную деятельность в 5–7-м классе, жизненные ситуации, когда нужно принимать решение, даются намного легче", — подчеркнула в интервью РИА Новости наставник биоквантума кандидат биологических наук Анастасия Малкова.
По ее словам, кванториум пользуется в республике большим спросом, так как многим родителям важно, чтобы ребенок не просто наполнял портфолио, а приносил реальную пользу.
"В первую четверть мои четыре группы прошли обучение по одному общему кейс: разрабатывали ферму дождевых червей для получения биогумата (органического удобрения для рассады и растений и для улучшения почвы. — Прим.ред.). А во второй четверти ребята разбились на микрогруппы и работали над собственными проектами. Например, была разработка фитовинта, который распространяет фитонциды в помещении, то есть благотворно влияет в период острой простудной заболеваемости", — рассказала Малкова.
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Алтай Учащиеся технопарка "Кванториум-04"
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Алтай
Учащиеся технопарка "Кванториум-04"
Далее ученики планируют совместить усилия с ребятами из других квантумов, чтобы улучшить разработки и добавить уникальное техническое оснащение.
"У нас в плане с IT-квантумом сделать датчики влажности и температуры для червей, чтобы контролировать, когда пересыхает земля. А для фитовинта — создать сам винт, а не довольствоваться коробкой с вентилятором. Ребята очень ждут начала занятий в январе, чтобы включиться в создание готового продукта", — отметила наставница.
Расширение границ
Всего в алтайском технопарке открыты шесть направлений: IT-квантум, промробоквантум, энерджиквантум, биоквантум, геоквантум и хай-тек. Для занятий в середине декабря власти региона предоставили новое здание, полностью укомплектованное необходимым для юных исследователей оборудованием.
"Площадка кванториума дает возможность попробовать себя в разных направлениях технического творчества и в естественно-научном направлении. Ребенок может фантазировать, изобретать, на практике выполнить, что сегодня недоступно в рамках школы либо учреждений допобразования. То оборудование, которым мы сегодня располагаем, и наши педагоги дают новые возможности нашим детям, в том числе попробовать себя в различных направлениях, выбрать, возможно, свою будущую профессию, определиться, что больше нравится", — отметила в разговоре с корреспондентом РИА Новости заместитель директора республиканского центра дополнительного образования, руководитель детского технопарка "Кванториум-04" Наталья Герасимова.
По ее словам, на сегодняшний день в технопарке проходят обучение 814 детей, и эта цифра еще будет расти, так как кванториумы вызывают большой интерес у местных жителей.
"У нас очень позитивный отклик. Восторг даже, потому что давно такого не было, чтобы именно техническим наукам уделяли столько внимания. К нам обращались и взрослые люди, которые видели наши возможности, тоже хотели бы попробовать себя. Думаем открыть курсы для взрослых на площадке кванториума", — поделилась планами Герасимова.