Мышление будущего: зачем в регионах открывают технопарки для детей

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Основы программирования, дизайна и робототехники, последние достижения в области IT-технологий и VR — все это теперь доступно юным жителям амурских сел, где с середины декабря работает мобильный технопарк "Кванториум". Оснащенный современным оборудованием "КамАЗ" непрерывно курсирует по шести населенным пунктам региона и помогает ученикам местных школ погрузиться в интересующие их сферы с помощью собственных проектов.

Пока машина была в производстве, в селах с юными исследователями работали наставники, которые знакомили ребят с основами технологии и помогали им развивать навыки работы в команде, достижения цели и создания востребованного проекта. Теперь школьники могут применить знания и умения по трем направлениям: "Робо/Промдизайн", "VR/IT" и "Гео/Аэро".

По словам директора технопарка Натальи Домашенко, этот кванториум — самый большой мобильный центр в стране.

"Длина автомобиля составляет почти 14 метров, его высота около четырех метров, а ширина в разложенном состоянии — 5,5 метра. В машине есть проектная и рабочие зоны, а также зона хранения", — отметила она.

Количество таких передвижных лабораторий в регионе планируют увеличить, чтобы охватить больше труднодоступных территорий и малонаселенных пунктов, уточнили в Министерстве образования и науки Амурской области.

"В крупных городах — Благовещенске и Свободном — у нас есть стационарные кванториумы. Но чтобы у детей в отдаленных селах и из глубинок тоже был доступ к новому оборудованию и различным современным технологиям, мы планируем закупить кванториумы и на другие территории. Грубо говоря, чтобы один колесил на севере, другой на юге, третий — на западе и четвертый — на востоке", — рассказала РИА Новости пресс-секретарь ведомства Анастасия Милова, добавив, что амурским технопарком уже заинтересовались и в других субъектах страны.

© Фото предоставлено министерством образования и науки Амурской области Мобильный технопарк "Кванториум" в Амурской области © Фото предоставлено министерством образования и науки Амурской области Мобильный технопарк "Кванториум" в Амурской области

Дальше — больше

Что же такое "Кванториум"? Это сеть образовательных площадок, на которых высококвалифицированные специалисты развивают у детей мышление будущего, помогают им не только получать базовые знания в области инженерии и технологий, но и развивать навыки планирования, работы в команде, глубокого анализа.

Главная миссия проекта — ранняя профориентация, подготовка новых высококвалифицированных инженерных кадров, ускоренное техническое развитие детей и реализация научно-технического потенциала российской молодежи.

Обучаться на таких площадках приглашают школьников 12–17 лет в зависимости от выбранного направления — квантума. Посещение технопарков бесплатное.

С 2019 года кванториумы открываются во всех регионах страны. В дальнейшем планируется увеличить количество как стационарных площадок, так и передвижных лабораторий для обеспечения доступа к современным технологиям жителей удаленных и труднодоступных населенных пунктов.

Вклад в будущее

Так, в следующем году первые мобильные лаборатории появятся в Республике Алтай. А пока в регионе успешно работает технопарк "Кванториум-04", запущенный в центре дополнительного образования в сентябре.

За это время учащиеся IT-направления уже запустили несколько проектов. По словам Клима Богданцева, ученика 10-го класса, команда технопарка успела поучаствовать в региональном конкурсе, на котором заняла второе место. Сейчас школьники перешли к разработке собственных проектов.

"Один проект мы уже закончили: управление мышкой с помощью камеры. Мы предметом водим перед веб-камерой, а его координаты проецируются на экран монитора, в соответствии с чем перемещается мышка по экрану. А сейчас мы работаем над чат-ботом. Его основная функция — анонимный чат, когда пользователь пишет команду, ему подбирается случайный собеседник. Еще есть функция поиска информации, но не как это обычно происходит — через поисковик, — а человек пишет чат-боту, что он хочет найти, а тот уже обрабатывает информацию", — рассказал он в интервью РИА Новости.

По словам школьника, его всегда привлекала сфера IT-технологий, более того, он планирует в будущем поступить в вуз по этой специальности и далее работать в сфере информационных технологий.

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Алтай Учащиеся технопарка "Кванториум-04" © Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Алтай Учащиеся технопарка "Кванториум-04"

"Информатика — это прежде всего проектная деятельность, мне нужны будут портфолио и опыт работы с проектами, чтобы проступить в вуз и найти работу в будущем. Поэтому я ни в коем случае не жалею, что пришел в кванториум, мне очень нравится работать над проектами", — отметил он.

Педагоги уверены: знания, полученные в таких технопарках, обязательно пригодятся ученикам в будущем при сдаче экзаменов и выборе специальности, а устойчивые социальные навыки будут полезны в жизни в целом.

"Прогнозирование ребенком перспективы — это очень необходимо в жизни взрослому человеку. Когда ребенок погружен в проектную деятельность в 5–7-м классе, жизненные ситуации, когда нужно принимать решение, даются намного легче", — подчеркнула в интервью РИА Новости наставник биоквантума кандидат биологических наук Анастасия Малкова.

По ее словам, кванториум пользуется в республике большим спросом, так как многим родителям важно, чтобы ребенок не просто наполнял портфолио, а приносил реальную пользу.

"В первую четверть мои четыре группы прошли обучение по одному общему кейс: разрабатывали ферму дождевых червей для получения биогумата (органического удобрения для рассады и растений и для улучшения почвы. — Прим.ред.). А во второй четверти ребята разбились на микрогруппы и работали над собственными проектами. Например, была разработка фитовинта, который распространяет фитонциды в помещении, то есть благотворно влияет в период острой простудной заболеваемости", — рассказала Малкова.

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Алтай Учащиеся технопарка "Кванториум-04" © Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Алтай Учащиеся технопарка "Кванториум-04"

Далее ученики планируют совместить усилия с ребятами из других квантумов, чтобы улучшить разработки и добавить уникальное техническое оснащение.

"У нас в плане с IT-квантумом сделать датчики влажности и температуры для червей, чтобы контролировать, когда пересыхает земля. А для фитовинта — создать сам винт, а не довольствоваться коробкой с вентилятором. Ребята очень ждут начала занятий в январе, чтобы включиться в создание готового продукта", — отметила наставница.

Расширение границ

Всего в алтайском технопарке открыты шесть направлений: IT-квантум, промробоквантум, энерджиквантум, биоквантум, геоквантум и хай-тек. Для занятий в середине декабря власти региона предоставили новое здание, полностью укомплектованное необходимым для юных исследователей оборудованием.

"Площадка кванториума дает возможность попробовать себя в разных направлениях технического творчества и в естественно-научном направлении. Ребенок может фантазировать, изобретать, на практике выполнить, что сегодня недоступно в рамках школы либо учреждений допобразования. То оборудование, которым мы сегодня располагаем, и наши педагоги дают новые возможности нашим детям, в том числе попробовать себя в различных направлениях, выбрать, возможно, свою будущую профессию, определиться, что больше нравится", — отметила в разговоре с корреспондентом РИА Новости заместитель директора республиканского центра дополнительного образования, руководитель детского технопарка "Кванториум-04" Наталья Герасимова.

По ее словам, на сегодняшний день в технопарке проходят обучение 814 детей, и эта цифра еще будет расти, так как кванториумы вызывают большой интерес у местных жителей.