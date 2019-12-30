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Истории людей, отметивших Новый год в компании незнакомцев
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РИА Новости

Истории людей, отметивших Новый год в компании незнакомцев

08:00 30.12.2019 (обновлено: 08:11 30.12.2019)
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© Depositphotos / pressmasterКомпания друзей отмечает Новый год
Компания друзей отмечает Новый год
© Depositphotos / pressmaster
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Мария Семенова. Новый год — семейный праздник, по крайней мере, именно так нам говорят с самого детства. Но, бывает, люди, поняв, что им не с кем поднять бокал в полночь, приглашают к себе на торжество незнакомцев. Оказалось, их гости — не только те, кто хотел бы в такой день забыть о хроническом одиночестве. Например, строитель из другого региона — он решил не возвращаться домой на праздники, чтобы найти деньги на зарплату рабочим. Или мужчина, у которого в новогоднюю ночь рожала жена: метался по городу, не зная, чем себя занять, и зашел на огонек к совершенно посторонним.

"Мне пророчили уничтоженную квартиру"

Актер Михаил Сабитов с самого детства не задерживался ни в одном городе надолго. Он родился в Белорусской ССР в семье военного, вырос в Североморске, учиться поехал в Санкт-Петербург, а сейчас играет в Театре юного зрителя в Астрахани.
Несколько лет назад он жил в Санкт-Петербурге, Новый год собирался отметить с друзьями из Москвы, но планы внезапно изменились. "Они не смогли вовремя выехать. Я долго думал, праздновать или нет, в итоге написал пост в интернет-сообществе: кто хочет, пусть приходит. Мне пророчили уничтоженную квартиру, потому что за год до этого один человек организовывал такую же вечеринку в Минске, у него остались очень плохие впечатления. Я зажмурился, купил еду и стал ждать людей", — со смехом рассказывает Сабитов.
© Фото : из личного архива Михаила СабитоваЗастолье. Михаил — на переднем плане справа
Застолье
© Фото : из личного архива Михаила Сабитова
Застолье. Михаил — на переднем плане справа
Никакого фейсконтроля или предварительного знакомства в соцсетях не было — Михаил понятия не имел, кто к нему пожалует. Первый звонок в дверь раздался в 22 часа: "Пришли веселый паренек, один ведущий мероприятий и человек, у которого в этот момент рожала супруга, — просто места себе не находил". После двенадцати он покинул компанию: "Позвонили из роддома, уехал на такси к жене".
Ближе к полуночи на огонек заглянула любительская музыкальная группа и устроила домашний концерт: "Мы начали битву басистов, в которой я проиграл, потому что "Мурка", исполненная тэппингом, — это нечто". (Тэппинг — это такая техника игры, при которой звук извлекается с помощью ударов по струнам на грифе.)
Всего в гостях у Михаила побывали семь молодых людей и одна девушка. Хозяйский рыжий кот равнодушно наблюдал за происходящим. Позже, когда Сабитов выложил фото с торжества в Сеть, домашний питомец "стал локальным мемом". "Постоянно его вижу в каких-нибудь пабликах", — не без удовольствия признается затейник.
© Фото : из личного архива Михаила СабитоваТот самый кот
Тот самый кот
© Фото : из личного архива Михаила Сабитова
Тот самый кот
Он остался очень доволен и считает тот Новый год одним из лучших в жизни. "Не было откровенно агрессивных людей, но были курьезные ситуации. Так, один из музыкантов напился и с криками "Я хочу размножаться" бегал по комнате, пока мы его не запихнули в спальник и не уложили спать, — смеется Михаил. — Забили окурками раковину и разбили одну тарелку — в остальном все культурно".
С большинством из тех, кто пришел к нему тогда, Сабитов потерял связь, но с Женей из музыкальной группы до сих общается. Праздновать наступающий Новый год Сабитов не собирается.
"Актеры работают, когда остальные отдыхают. Сейчас новогодняя кампания: до 8 января каждый день по три-четыре спектакля, еще корпоративы, буду бегать Дедом Морозом. И в главную ночь то же самое. А так, я устал от больших компаний, день рождения отмечаю в узком кругу друзей. Но повторить такую веселуху, как в Петербурге, я бы не отказался".

"Познакомились под бой курантов"

Новый год — 2018 Павел Черкалин встретил в компании незнакомых людей в московском антикафе: "Мне было где и с кем праздновать, но людям нужна какая-то встряска в жизни — это можно назвать социальным экспериментом".
Все началось с того, что в чате одного крупного интернет-сообщества принялись обсуждать планы на новогоднюю ночь. У многих их просто не было. Одни не могли уехать из Москвы на родину, у других попросту не сложилась компания. Кто-то предложил: "Давайте отметим вместе, если никто не знает, куда себя приткнуть". Организатора как такового не было, то один, то другой человек время от времени писал: "Надо уже что-нибудь решить". Кафе вызвался бронировать Павел.
© Фото : из личного архива Алисы МакаревичНовый год в антикафе
Новый год в антикафе
© Фото : из личного архива Алисы Макаревич
Новый год в антикафе
В итоге в 23 часа у московского метро "Чистые пруды" встретились 26 человек, не знакомых друг с другом. Самому младшему было 16 лет, старшему — 48, остальным — по двадцать с небольшим.

"Это было довольно забавно: все из разных сфер, разного возраста. Люди, которых объединяло лишь то, что они были пользователями одного сайта", — вспоминает Алиса Макаревич, одна из участниц той вечеринки.

"Встретились и сразу пошли в кафе. Познакомились только под бой курантов. Стол был пустой, потому что никто ничего не принес: все шли в никуда, не зная, состоится встреча или нет. Каждый поднимал тост и говорил, кто он и почему здесь. Один был бригадиром и стоял перед выбором: либо заплатить людям зарплату из своих "кровных" — и тогда он не сможет улететь домой, либо встретить праздник с семьей, но бригада останется без денег. И он решил, что люди для него важнее. А в Москве никого не знал. Была еще девушка, у которой погибла семья, она не понимала, как теперь справлять Новый год", — приводит подробности Павел.

"Момент, когда чувствуешь, что все люди родные друг другу"

И все же Черкалин признается: большинство его собеседников в тот вечер искали спасения от вечного одиночества.
"Праздновать с родителями в таком возрасте не комильфо, людям хочется общения, а друзья пропадают, ты теряешь свой круг. Один парень рассказывал, что он повзрослел, его школьные и дворовые друзья отдалились. Ему двадцать четыре, и он не знает, куда себя деть. Работа — дом — работа, а коллеги — это не друзья. Это был первый Новый год за последние несколько лет, который он празднует с кем-то не из своей семьи", — объясняет Черкалин.
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Похожая история произошла с Алисой Макаревич. Ей тогда было 18 лет. "Новый год по стандарту все любят отмечать с семьей. Я всегда праздновала в кругу родных и близких, но в тот раз хотелось чего-то нового, а у всех друзей уже были свои планы. Так и пришла в голову мысль попробовать это сделать через интернет-сообщество, пользующееся популярностью. На удивление, вышло замечательно", — говорит Алиса.
Участники вечеринки пели хором под гитару, взрывали хлопушки, а в разгар веселья все вместе высыпали на улицу, чтобы потанцевать. Словом, "вечер одиночек" удался — последние разъезжались в семь-восемь часов утра, кто-то отправился домой с новыми друзьями, чтобы продолжить праздник.

"Не было никакой программы: мы сели за стол — и вечер пролетел незаметно. Общались, каждому хотелось рассказать о своей жизни. Социопатия, одиночество — все отошло на второй план. Все сразу стали добры друг к другу. Если кто-то грустил, к нему подлетали еще три человека: "Что с тобой? Пойдем выпьем! Принести тебе кофе? Пойдем на улицу!" Группы были совсем разномастные. Мужчина, которому было 48, общался с восемнадцатилетними парнями, делился с ними опытом, потому как у них были схожие специальности. Остались только яркие, хорошие воспоминания", — уверяет Павел.

Черкалин — пожарный техник. Он замечает, что на празднике "было много технарей" — это помогло наладить общение. Павел до сих пор поддерживает связь с некоторыми из тех, с кем познакомился два года назад, но в компанию незнакомцев его уже не тянет.
"Больше на такие перформансы я не готов. Ближайший Новый год — в кругу друзей, а потом — семьи. Все уже распланировано. С возрастом сложнее что-то творить наобум".
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Своим опытом молодые люди позже поделились в Сети, но фото праздника многих не впечатлили. "Было крайне неприятно, что писали: крайне скудный стол, было скучно. Действительно, были только какие-то рядовые закуски, но суть заключалась в атмосфере, в эмоциях, настроении. В тот вечер не было ни одного одинокого человека. Пожалуй, получился самый сплачивающий Новый год. Когда чувствуешь, что все люди едины и в какой-то степени родные друг другу. Это действительно было очень атмосферно", — аргументирует Алиса.

"Попросил прикурить и пригласил в гости"

Павел Швытов тоже был на той вечеринке. Впрочем, в его памяти эта история не самая яркая. Однажды он встретил Новый год с семьей и друзьями человека, с которым познакомился буквально за пару часов до этого.

"Я выходил из метро 31 декабря, какой-то парень попросил у меня зажигалку, завязался разговор. Мы постояли, пообщались, начали обсуждать Новый год. У меня планов не было, и он пригласил к себе домой. Мы мило попраздновали с его родителями, потом пошли гулять с его друзьями", — вспоминает Павел.

В другой раз Швытов отметил главный праздник в электричке с другом и случайными попутчиками, которые быстро слились в одну компанию. "Мы тогда решили поехать в Люберцы, домой к другу. Так вышло, что пропустили последнюю электричку перед полночью. В поезде мы встретили Деда Мороза, каких-то парней, вместе веселились. Шампанского не было, но мы запускали небесные фонарики в тамбуре", — рассказывает он.
Сейчас Павел работает охранником. На Новый год — 2020 будет его смена.
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отношенияНовый ГодДед МорозМоскваСанкт-ПетербургПраздникОбщество
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