Козак назвал выплату Киеву 2,9 миллиарда долларов "тяжелым решением"

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Договоренности Договоренности России Украины по газу ставят перед выбором между "плохим и очень плохим", заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

"2,9 миллиарда долларов для "Газпрома" , для нашей страны - тяжелое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимо", - сказал он в эфире передачи " Вести недели " на телеканале Россия-1.

Ранее Козак назвал эту выплату "каплей в море" по сравнению с потенциальными рисками, которые могла бы понести Россия. По мнению вице-премьера, предсказать "победителя" подписания газового соглашения пока невозможно.

"Диверсификация транзита"

Ранее Козак объяснил, что Россия также заинтересована в сохранении транзита через Украину.

По его словам, это позволит диверсифицировать маршруты поставки.

"Чем больше маршрутов, тем надежнее поставки на случай аварийных ситуаций, все может быть", - отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что в случае, если выработанная схема подтвердит свою надежность, стороны могут рассмотреть продолжение сотрудничества в подобном формате.

Газовый протокол

На прошлой неделе Москва и Киев подписали протокол по газовому сотрудничеству, согласно которому "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Кроме того, российская компания выполнила решение Стокгольмского арбитража и выплатила "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов. При этом участники переговоров согласились отказаться от исков без окончательного вердикта, а также подписать мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.