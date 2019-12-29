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2019-12-29T23:58+0300
https://ria.ru/20191229/1563000274.html
Козак назвал выплату Киеву 2,9 миллиарда долларов "тяжелым решением"
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РИА Новости

Козак назвал выплату Киеву 2,9 миллиарда долларов "тяжелым решением"

23:58 29.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Договоренности России и Украины по газу ставят перед выбором между "плохим и очень плохим", заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
"2,9 миллиарда долларов для "Газпрома", для нашей страны - тяжелое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимо", - сказал он в эфире передачи "Вести недели" на телеканале Россия-1.
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Ранее Козак назвал эту выплату "каплей в море" по сравнению с потенциальными рисками, которые могла бы понести Россия. По мнению вице-премьера, предсказать "победителя" подписания газового соглашения пока невозможно.

"Диверсификация транзита"

Ранее Козак объяснил, что Россия также заинтересована в сохранении транзита через Украину.
По его словам, это позволит диверсифицировать маршруты поставки.
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"Чем больше маршрутов, тем надежнее поставки на случай аварийных ситуаций, все может быть", - отметил вице-премьер.
Он подчеркнул, что в случае, если выработанная схема подтвердит свою надежность, стороны могут рассмотреть продолжение сотрудничества в подобном формате.

Газовый протокол

На прошлой неделе Москва и Киев подписали протокол по газовому сотрудничеству, согласно которому "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
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Кроме того, российская компания выполнила решение Стокгольмского арбитража и выплатила "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов. При этом участники переговоров согласились отказаться от исков без окончательного вердикта, а также подписать мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
В воскресенье в Вене проходил четвертый день переговоров. Как рассказали в "Газпроме", накануне очередная встреча представителей Москвы и Киева также завершилась глубоко ночью.
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Ситуация на УкраинеНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Казаку по башке настучали "за каплю в море", так сейчас перефразировал на тяжёлое решение.
30 декабря, 00:41
iiva_liliya
910000
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