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2019-12-30T00:23+0300
https://ria.ru/20191229/1563000057.html
Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов "Беркута" при обмене в Донбассе
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РИА Новости

Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов "Беркута" при обмене в Донбассе

23:25 29.12.2019 (обновлено: 00:23 30.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в воскресенье заявил, что выдача в рамках обмена пленными в Донбассе экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием обмена и сложным политическим решением.
В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины более 80 человек.
"По поводу беркутовцев, да, это условия (обмена – ред.) "всех на всех", условия этого обмена", - заявил Зеленский. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш".
При этом он отметил, что выдача в рамках обмена с Донбассом экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" была сложным политическим решением.
Обмен пленными между самопровозглашенными республиками и Киевом
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Обмен пленными между Киевом и ополченцами проводился близ КПП Майорск.

Представители ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области, где должна произойти процедура обмена военнопленными
1 из 12

Обмен пленными между Киевом и ополченцами проводился близ КПП Майорск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

За процессом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ.

Представители ДНР и граждане Украины, удерживаемые на территории ДНР и ЛНР, на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
2 из 12

За процессом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Первой из сторон о завершении обмена заявила ЛНР, освободившая 25 пленных. Киев передал республике 63 человека.

Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
3 из 12

Первой из сторон о завершении обмена заявила ЛНР, освободившая 25 пленных. Киев передал республике 63 человека.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В рамках обмена ДНР получила 60 человек, украинская сторона — 52.

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
4 из 12

В рамках обмена ДНР получила 60 человек, украинская сторона — 52.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников

Киев передал ополченцам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о Евромайдане.

Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
5 из 12

Киев передал ополченцам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о Евромайдане.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Среди возвращенных украинской стороне лиц находились 12 военных.

Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
6 из 12

Среди возвращенных украинской стороне лиц находились 12 военных.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Около двадцати пленных отказались от участия в обмене.

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
7 из 12

Около двадцати пленных отказались от участия в обмене.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В списке переданных Луганску пленных находились в том числе граждане России.

Родные встречают пленных, возвращенных украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
8 из 12

В списке переданных Луганску пленных находились в том числе граждане России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Украина пообещала не возобновлять преследование освобождаемых людей.

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
9 из 12

Украина пообещала не возобновлять преследование освобождаемых людей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Проведение обмена пленными в этом году было согласовано на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
10 из 12

Проведение обмена пленными в этом году было согласовано на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников

Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора позитивно оценили итоги состоявшегося обмена пленными.

 Представители ДНР и граждане Украины, удерживаемые на территории ДНР и ЛНР
11 из 12

Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора позитивно оценили итоги состоявшегося обмена пленными.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал возвращение пленных очередной победой Донбасса.

Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
12 из 12

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал возвращение пленных очередной победой Донбасса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 12

Обмен пленными между Киевом и ополченцами проводился близ КПП Майорск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 12

За процессом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 12

Первой из сторон о завершении обмена заявила ЛНР, освободившая 25 пленных. Киев передал республике 63 человека.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 12

В рамках обмена ДНР получила 60 человек, украинская сторона — 52.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 12

Киев передал ополченцам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о Евромайдане.

© РИА Новости / Валерий Мельников
6 из 12

Среди возвращенных украинской стороне лиц находились 12 военных.

© РИА Новости / Валерий Мельников
7 из 12

Около двадцати пленных отказались от участия в обмене.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 12

В списке переданных Луганску пленных находились в том числе граждане России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 12

Украина пообещала не возобновлять преследование освобождаемых людей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 12

Проведение обмена пленными в этом году было согласовано на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 12

Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора позитивно оценили итоги состоявшегося обмена пленными.

© РИА Новости / Валерий Мельников
12 из 12

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал возвращение пленных очередной победой Донбасса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в гибели людей на акциях протеста в Киеве в 2013-2014 годах, находятся в списках на обмен пленными. В субботу Киевский апелляционный суд отпустил их на свободу под личное поручительство.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
Вчера, 08:00
"Куда делся обвиняемый?" Закулисье обмена пленными на Украине
20211303
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Обмен пленными в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРБеркут (спецназ Украины)Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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