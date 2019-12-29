Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов "Беркута" при обмене в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в воскресенье заявил, что выдача в рамках обмена пленными в Донбассе экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием обмена и сложным политическим решением.

В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины более 80 человек.

"По поводу беркутовцев, да, это условия (обмена – ред.) "всех на всех", условия этого обмена", - заявил Зеленский. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш".

При этом он отметил, что выдача в рамках обмена с Донбассом экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" была сложным политическим решением.

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в гибели людей на акциях протеста в Киеве в 2013-2014 годах, находятся в списках на обмен пленными. В субботу Киевский апелляционный суд отпустил их на свободу под личное поручительство.