Зеленский заявил о выполнении первой части парижских договоренностей

"Самое главное – люди дома. Первая часть, о чем мы договаривались в "нормандском формате", выполнена. Мы вернули наших людей, освобождены 81 человек, 76 человек сейчас на Украине, на контролируемой части Украины, а шестеро остались на временно оккупированных территориях", - сказал он в воскресенье на брифинге в аэропорту.