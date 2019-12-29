Зеленский заявил о выполнении первой части парижских договоренностей

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая часть парижских договоренностей лидеров "нормандской четверки" по Донбассу выполнена по результатам обмена пленными в воскресенье.
В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины свыше 80 человек.
"Самое главное – люди дома. Первая часть, о чем мы договаривались в "нормандском формате", выполнена. Мы вернули наших людей, освобождены 81 человек, 76 человек сейчас на Украине, на контролируемой части Украины, а шестеро остались на временно оккупированных территориях", - сказал он в воскресенье на брифинге в аэропорту.
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