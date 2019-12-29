Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев

КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лично встречает у трапа самолета освобожденных в Донбассе украинцев, прибывших в киевский аэропорт "Борисполь", следует из прямой трансляции, которую ведут украинские телеканалы.
Ранее офис президента Украины сообщил, что самолет с 76 освобожденными украинцами на борту вылетел из военного аэродрома в Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь".
Президент Украины пожимает руку и обнимает каждого украинца, который выходит из самолета. Первыми вышли освобожденные военные.
В Донбассе 29 декабря прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал в Донбасс более 120 человека, а 76 были возвращены на подконтрольную Украине территорию.