Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-29T23:18+0300
https://ria.ru/20191229/1562999896.html
Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев
https://cdn24.img.ria.ru/images/156299/10/1562991070_0:285:3134:2048_1036x0_80_0_0_b0f1be278feceff40416e6ac5b3ab634.jpg
РИА Новости

Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев

23:03 29.12.2019 (обновлено: 23:18 29.12.2019)
6841
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредставители ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области, где должна произойти процедура обмена военнопленными
Представители ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области, где должна произойти процедура обмена военнопленными
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Представители ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области, где должна произойти процедура обмена военнопленными
КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лично встречает у трапа самолета освобожденных в Донбассе украинцев, прибывших в киевский аэропорт "Борисполь", следует из прямой трансляции, которую ведут украинские телеканалы.
Ранее офис президента Украины сообщил, что самолет с 76 освобожденными украинцами на борту вылетел из военного аэродрома в Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь".
Президент Украины пожимает руку и обнимает каждого украинца, который выходит из самолета. Первыми вышли освобожденные военные.
В Донбассе 29 декабря прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал в Донбасс более 120 человека, а 76 были возвращены на подконтрольную Украине территорию.
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
Вчера, 08:00
"Куда делся обвиняемый?" Закулисье обмена пленными на Украине
17121105
Обсудить 2
ДонбассОбмен пленными в ДонбассеСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийХарьковская областьКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Полицейский автомобиль
СМИ сообщили подробности смерти прикованной к кровати девушки в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о выполнении первой части парижских договоренностей
Белорусские рубли
В Минске назвали разговоры о возможном отказе от нацвалюты глупостью
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов "Беркута" при обмене в Донбассе
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Киев передал ЛНР лидера одной из украинских политических партий
Капсулы витаминов
Врач рассказала об опасности приема витамина D
Балканский саммит в Софии
Премьер Польши назвал пакт Молотова-Риббентропа "военным союзом"
Минск
В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции
Сотрудники ФСБ РФ
ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Петербурге
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
"Куда делся обвиняемый?" Закулисье обмена пленными на Украине
Сотрудники ФСБ РФ
ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал завершить расследование "дел Евромайдана"
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский заявил, что продолжит работать над возвращением украинцев
Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Козак рассказал об ответе на санкции США против "Северного потока-2"
Вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса ОАО Сбербанк России Андрей Шаров
Источник сообщил об уходе вице-президента Сбербанка в отставку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Главы Египта и Франции договорились о совместной работе по Ливии
02:54В Приморье упавшая с высоты акробатка находится в тяжелом состоянии
02:21Ким Чен Ын призвал к "наступательным" мерам для безопасности КНДР
02:13Создание "Долины Менделеева" на базе РХТУ начнется в 2020 году
01:48В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских
01:44"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
01:40Иракское ополчение заявило о росте числа погибших при атаке США
01:37Индия намерена построить 24 подлодки, включая шесть атомных
01:20Партия Моралеса выберет кандидата на президентские выборы 19 января
01:16ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах
01:13Киселев принял участие во флэшмобе в поддержку Sputnik Эстония
01:11В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
01:02СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
00:45СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине
00:42Пушков напомнил, что Польша "набивалась в союзники к Гитлеру"
00:37Власти Ирака заявили, что удары США нарушают суверенитет страны
00:34Иракское ополчение заявило о гибели 19 человек при ударах США
00:26Суд заново приступит к делу экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой
00:18Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год
00:11Кристина Асмус попала в больницу на скорой помощи
Лента новостейМолния