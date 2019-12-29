Киев передал ЛНР лидера одной из украинских политических партий

Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области

ЛУГАНСК , 29 дек - РИА Новости. Представители Представители Киева в рамках обмена пленными 29 декабря передали самопровозглашенной Луганской народной республике лидера украинской партии "Социал-патриотическая ассамблея славян" ("СПАС") Эдуарда Коваленко, приговореного на 5 лет лишения свободы за антимобилизационный митинг в Геническе.

В Донбассе 29 декабря прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал в Донбасс 124 человека, а 76 были возвращены на подконтрольную Украине территорию. Киевская сторона передала ЛНР 63 человека.

"Я проводил акции против мобилизации на братоубийственную войну, проводил акции-препятствия, формировал перекрытия дорог, но и соответственно выступал в СМИ против режима (экс-президента Украины Петра) Порошенко, который развязал этот конфликт", - рассказал Коваленко журналистам в Луганске.

По мнению Коваленко, его осудили за то, что он высказывал свое мнение.