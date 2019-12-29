Зеленский встретит в Киеве украинцев, освобожденных в рамках обмена

КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Самолет с 76 освобожденными украинцами вылетает с военного аэродрома в Харьковской области, в Киеве их будет встречать глава государства Владимир Зеленский, сообщила офис президента Украины.
В Донбассе 29 декабря прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал в Донбасс 124 человека, а 76 были возвращены на подконтрольную Украине территорию.
"Борт с 76 освобожденными украинцами улетает с военного аэродрома Чугуева (Харьковская область - ред.). Курс на (киевский аэропорт - ред.) "Борисполь", где их будет встречать президент Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса украинского президента.