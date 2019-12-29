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Зеленский встретит в Киеве украинцев, освобожденных в рамках обмена
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РИА Новости

Зеленский встретит в Киеве украинцев, освобожденных в рамках обмена

21:35 29.12.2019 (обновлено: 21:57 29.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПредставители ДНР и граждане Украины, удерживаемые на территории ДНР и ЛНР,
Представители ДНР и граждане Украины, удерживаемые на территории ДНР и ЛНР,
© РИА Новости / Валерий Мельников
Представители ДНР и граждане Украины, удерживаемые на территории ДНР и ЛНР,
КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Самолет с 76 освобожденными украинцами вылетает с военного аэродрома в Харьковской области, в Киеве их будет встречать глава государства Владимир Зеленский, сообщила офис президента Украины.
В Донбассе 29 декабря прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал в Донбасс 124 человека, а 76 были возвращены на подконтрольную Украине территорию.
"Борт с 76 освобожденными украинцами улетает с военного аэродрома Чугуева (Харьковская область - ред.). Курс на (киевский аэропорт - ред.) "Борисполь", где их будет встречать президент Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса украинского президента.
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Обмен пленными в ДонбассеСитуация на УкраинеДонбассВладимир ЗеленскийХарьковская областьКиевУкраинаВ мире
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