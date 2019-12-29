"Ростелеком" не выявил утечек персональных данных с портала госуслуг

Ранее в воскресенье газета "Коммерсант" со ссылкой на данные DeviceLock сообщила, что в публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей портала госуслуг одного из российских регионов. Утечка произошла из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала, в результате чего данные оказались доступными для свободного скачивания.