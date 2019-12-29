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"Ростелеком" не выявил утечек персональных данных с портала госуслуг
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РИА Новости

"Ростелеком" не выявил утечек персональных данных с портала госуслуг

20:25 29.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкСтенд российской телекоммуникационной компании "Ростелеком"
Стенд российской телекоммуникационной компании Ростелеком
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Ростелеком" не выявил утечек персональных данных с портала госуслуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, которая является оператором портала.
Ранее в воскресенье газета "Коммерсант" со ссылкой на данные DeviceLock сообщила, что в публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей портала госуслуг одного из российских регионов. Утечка произошла из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала, в результате чего данные оказались доступными для свободного скачивания.
"Пресс-служба ПАО "Ростелеком" не подтверждает сообщения СМИ и сообщает, что инцидентов, связанных с утечкой персональных данных пользователей единого портала госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации, не выявлено", - сказали в компании.
Там заверили, что все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены.
База данных
15 декабря, 01:06
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"Возможный инцидент, о котором сообщили СМИ, может быть связан с работой регионального мобильного приложения "Госуслуги Югры", разрабатываемого по заказу Департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО и функционирующего автономно от портала госуслуг. Приложение размещается на технической инфраструктуре, предоставляемой ПАО "Ростелеком", - добавили в компании.
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Ханты-Мансийский автономный округРостелекомГосуслугиОбщество
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