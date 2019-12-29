В Киеве заявили о возвращении журналиста Асеева в рамках обмена

КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Глава национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что донецкий журналист Станислав Асеев был среди освобожденных, которых в ходе обмена пленными передали Украине.
В Донбассе 29 декабря прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал в Донбасс более 120 человека, а 76 были возвращены на подконтрольную Украине территорию.
"Наконец! Украинский журналист Станислав Асеев на свободе! Национальный союз журналистов Украины с июня 2017 года требовал освобождения нашего коллеги из плена! Европейская и Международная федерация журналистов поддерживали нас в требованиях свободы для журналиста! Сегодня - день, когда наши мечты становятся реальностью. Стас, поздравляем со свободой", - сообщил Томиленко на странице в Facebook.
Об исчезновении Асеева, известного под псевдонимом Станислав Васин, в Донецке стало известно в июне 2017 года. В Киеве заявили, что в самопровозглашенной ДНР его обвинили в шпионаже.