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В Киеве заявили о возвращении журналиста Асеева в рамках обмена
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РИА Новости

В Киеве заявили о возвращении журналиста Асеева в рамках обмена

19:50 29.12.2019 (обновлено: 20:23 29.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Глава национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что донецкий журналист Станислав Асеев был среди освобожденных, которых в ходе обмена пленными передали Украине.
В Донбассе 29 декабря прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал в Донбасс более 120 человека, а 76 были возвращены на подконтрольную Украине территорию.
"Наконец! Украинский журналист Станислав Асеев на свободе! Национальный союз журналистов Украины с июня 2017 года требовал освобождения нашего коллеги из плена! Европейская и Международная федерация журналистов поддерживали нас в требованиях свободы для журналиста! Сегодня - день, когда наши мечты становятся реальностью. Стас, поздравляем со свободой", - сообщил Томиленко на странице в Facebook.
Об исчезновении Асеева, известного под псевдонимом Станислав Васин, в Донецке стало известно в июне 2017 года. В Киеве заявили, что в самопровозглашенной ДНР его обвинили в шпионаже.
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
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"Куда делся обвиняемый?" Закулисье обмена пленными на Украине
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Обмен пленными в ДонбассеСитуация на УкраинеСергей ТомиленкоДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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