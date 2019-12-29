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2019-12-29T19:07+0300
https://ria.ru/20191229/1562997495.html
СБУ сообщила о возвращении на Украину 12 военных и 64 гражданских
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РИА Новости

СБУ сообщила о возвращении на Украину 12 военных и 64 гражданских

19:07 29.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредставители ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области, где должна произойти процедура обмена военнопленными
Представители ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области, где должна произойти процедура обмена военнопленными
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Представители ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области, где должна произойти процедура обмена военнопленными
КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила, что в рамках двустороннего обмена в Донбассе на подконтрольную Киеву территорию вернулись 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.
В Донбассе 29 декабря прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал в Донбасс 124 человека, а 76 были возвращены на подконтрольную Украине территорию.
"Под патронатом президента Украины Владимира Зеленского обеспечено возвращение 76 украинцев к родным и близким. В результате обмена на родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих, три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО (отдельных регионов Донецкой и Луганской областей) с 2015 года; 64 гражданских, семнадцать из которых содержались (под стражей – ред.) с 2015-2016 годов", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Telegram.
Также на сайте ведомства опубликовали список всех 76 лиц, вернувшихся на территорию Украины.
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
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Обмен пленными в ДонбассеСитуация на УкраинеДонбассСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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