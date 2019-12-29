СБУ сообщила о возвращении на Украину 12 военных и 64 гражданских

В Донбассе 29 декабря прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал в Донбасс 124 человека, а 76 были возвращены на подконтрольную Украине территорию.

"Под патронатом президента Украины Владимира Зеленского обеспечено возвращение 76 украинцев к родным и близким. В результате обмена на родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих, три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО (отдельных регионов Донецкой и Луганской областей) с 2015 года; 64 гражданских, семнадцать из которых содержались (под стражей – ред.) с 2015-2016 годов", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Telegram.