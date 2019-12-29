Пятерых экс-беркутовцев передали ополченцам в рамках обмена пленными

КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о Пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о "евромайдане" , передали ополченцам в рамках обмена пленными в Донбассе , сообщил правозащитник и адвокат Валентин Рыбин.

Ранее адвокат бывших сотрудников "Беркута" Игорь Варфоломеев сообщил, что несмотря на протесты, они были вывезены из киевского СИЗО, после чего они были доставлены на КПП в Донбассе для обмена.

"Да, их уже обменяли", - цитирует Рыбина агентство "Укринформ"

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в гибели людей на акциях протеста в Киеве в 2013-2014 годах, находятся в списках на обмен пленными. В субботу Киевский апелляционный суд отпустил их на свободу под личное поручительство.