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2019-12-29T17:26+0300
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Пятерых экс-беркутовцев передали ополченцам в рамках обмена пленными
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РИА Новости

Пятерых экс-беркутовцев передали ополченцам в рамках обмена пленными

17:26 29.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о "евромайдане", передали ополченцам в рамках обмена пленными в Донбассе, сообщил правозащитник и адвокат Валентин Рыбин.
Ранее адвокат бывших сотрудников "Беркута" Игорь Варфоломеев сообщил, что несмотря на протесты, они были вывезены из киевского СИЗО, после чего они были доставлены на КПП в Донбассе для обмена.
"Да, их уже обменяли", - цитирует Рыбина агентство "Укринформ".
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Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в гибели людей на акциях протеста в Киеве в 2013-2014 годах, находятся в списках на обмен пленными. В субботу Киевский апелляционный суд отпустил их на свободу под личное поручительство.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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Обмен пленными в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассДонецкая Народная РеспубликаЕвромайданУкраинаВ мире
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