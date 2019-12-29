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2019-12-29T16:55+0300
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Биограф рассказал, как Путин предлагал Европе создать альянс
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РИА Новости

Биограф рассказал, как Путин предлагал Европе создать альянс

16:50 29.12.2019 (обновлено: 16:55 29.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 20 лет назад всерьез говорил о союзе с Европой, делал "великодушные предложения" о создании энергетического альянса, торгового валютного альянса, о диалоге в области политики безопасности, заявил немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
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Тридцать первого декабря 1999 года Борис Ельцин объявил об отставке с поста президента Российской Федерации, исполняющим обязанности президента был назначен председатель правительства Владимир Путин. Вскоре он был избран президентом России. В 2000 году в Германии вышла книга Александра Рара "Владимир Путин. "Немец" в Кремле".
"Еще до речи в бундестаге (в сентябре 2001 года - ред), Путин всерьез говорил о нормализации и даже о союзе с Европой. Он не хотел, чтобы Россия стала частью Запада, но (хотел бы, чтобы она) стала также архитектором общего европейского дома. Я заметил, что он был тогда большим поклонником идей Петра Великого, который "открыл окно в Европу". Он хотел делать больше конкретных вещей с Западом, чем Ельцин", - рассказал Рар в интервью РИА Новости.
"Во время встречи (за ужином в 2000 году - ред) он рассказал мне, что договорился с тогдашним канцлером ФРГ (Герхардом) Шредером создать "Петербургский диалог" - глобальную общественно-гражданскую платформу между немцами и русскими по образцу организаций, которые существовали между Германией с Великобританией или Францией, в целях примирения и обмена, сближения России с Европой посредством Германии. Я счел это достойной и искренней задачей, это все имело фундамент", - добавил он.
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По словам Рара, в конце 90-х годов Путин сделал ряд "очень интересных предложений, их изучали в Германии". В частности, еще будучи в должности председателя правительства РФ, Путин "делал великодушные предложения Европе о создании энергетического альянса, торгового валютного альянса, о диалоге в области политики безопасности", уточнил политолог. Он добавил, что "именно экономические аспекты этих предложений привлекли внимание немецкой экономики, побудили желание быстро выйти на этот рынок".
Рар отметил, что после прихода к власти в ФРГ правительства канцлера Герхарда Шредера, куда вошли социал-демократы и "зеленые", немецкий лидер не спешил совершать визит в Россию. "Зеленые" критически восприняли контроперацию в Чечне в 1999 году, направленную против исламистских террористов в республике. Решение о сближении с российским правительством было принято в Берлине под нажимом прежде всего экономических игроков в ФРГ.
"Немецкие предприятия и лично Клаус Мангольд, как глава германского промышленного Комитета по экономическим отношениям со странами Восточной Европы, практически вытащили Шредера в Россию со словами, что там есть огромный рынок, и условия улучшились по сравнению с временами Ельцина, что необходимо выстраивать этот альянс", - добавил Рар.
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ЕвросоюзАлександр РарВладимир ПутинЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Так он, оказывается, всегда сказочником был.
29 декабря, 17:53
КМКалинка Малинкова
925019
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