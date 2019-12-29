Биограф рассказал, как Путин предлагал Европе создать альянс

БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин 20 лет назад всерьез говорил о союзе с Европой , делал "великодушные предложения" о создании энергетического альянса, торгового валютного альянса, о диалоге в области политики безопасности, заявил немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

Тридцать первого декабря 1999 года Борис Ельцин объявил об отставке с поста президента Российской Федерации, исполняющим обязанности президента был назначен председатель правительства Владимир Путин. Вскоре он был избран президентом России. В 2000 году в Германии вышла книга Александра Рара "Владимир Путин. "Немец" в Кремле".

"Еще до речи в бундестаге (в сентябре 2001 года - ред), Путин всерьез говорил о нормализации и даже о союзе с Европой. Он не хотел, чтобы Россия стала частью Запада, но (хотел бы, чтобы она) стала также архитектором общего европейского дома. Я заметил, что он был тогда большим поклонником идей Петра Великого, который "открыл окно в Европу". Он хотел делать больше конкретных вещей с Западом, чем Ельцин", - рассказал Рар в интервью РИА Новости.

"Во время встречи (за ужином в 2000 году - ред) он рассказал мне, что договорился с тогдашним канцлером ФРГ (Герхардом) Шредером создать "Петербургский диалог" - глобальную общественно-гражданскую платформу между немцами и русскими по образцу организаций, которые существовали между Германией с Великобританией или Францией, в целях примирения и обмена, сближения России с Европой посредством Германии. Я счел это достойной и искренней задачей, это все имело фундамент", - добавил он.

По словам Рара, в конце 90-х годов Путин сделал ряд "очень интересных предложений, их изучали в Германии". В частности, еще будучи в должности председателя правительства РФ, Путин "делал великодушные предложения Европе о создании энергетического альянса, торгового валютного альянса, о диалоге в области политики безопасности", уточнил политолог. Он добавил, что "именно экономические аспекты этих предложений привлекли внимание немецкой экономики, побудили желание быстро выйти на этот рынок".

Рар отметил, что после прихода к власти в ФРГ правительства канцлера Герхарда Шредера, куда вошли социал-демократы и "зеленые", немецкий лидер не спешил совершать визит в Россию. "Зеленые" критически восприняли контроперацию в Чечне в 1999 году, направленную против исламистских террористов в республике. Решение о сближении с российским правительством было принято в Берлине под нажимом прежде всего экономических игроков в ФРГ.