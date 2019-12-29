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2019-12-29T16:43+0300
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На Украине в 20 городах приняли решение снизить тарифы на тепло
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РИА Новости

На Украине в 20 городах приняли решение снизить тарифы на тепло

16:43 29.12.2019
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© Depositphotos / BelchonockОтопление в квартире
Отопление в квартире
© Depositphotos / Belchonock
КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что местные власти 20 городов страны приняли решение о корректировке тарифов на тепло, что позволит уменьшить счет за отопление.
Ранее кабинет министров Украины на заседании принял решение, которое позволит снизить тарифы на отопление для населения на 30% уже в декабре.
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"К правительственной инициативе по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 украинских городов... Это означает, что местные власти уже приняли решение о корректировке тарифов на тепло. То есть, жители этих городов получат уменьшенную коммунальную платежку за тепло", - написал Гончарук на странице в Facebook в воскресенье.
Также премьер призвал власти других городов "присоединиться к своим коллегам и оперативно сделать все, чтобы сумма в платежке у людей была меньше уже с января 2020 года".
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что власти нашли способ, как следующей зимой снизить тарифы на отопление почти наполовину, но не за счет населения.
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Алексей ГончарукВладимир ЗеленскийВ мире
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