На Украине в 20 городах приняли решение снизить тарифы на тепло

КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Премьер Украины Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что местные власти 20 городов страны приняли решение о корректировке тарифов на тепло, что позволит уменьшить счет за отопление.

Ранее кабинет министров Украины на заседании принял решение, которое позволит снизить тарифы на отопление для населения на 30% уже в декабре.

"К правительственной инициативе по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 украинских городов... Это означает, что местные власти уже приняли решение о корректировке тарифов на тепло. То есть, жители этих городов получат уменьшенную коммунальную платежку за тепло", - написал Гончарук на странице в Facebook в воскресенье.

Также премьер призвал власти других городов "присоединиться к своим коллегам и оперативно сделать все, чтобы сумма в платежке у людей была меньше уже с января 2020 года".