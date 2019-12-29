Глава ЛНР назвал обмен пленными очередной победой Донбасса

ЛУГАНСК , 29 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал состоявшийся обмен пленными очередной победой Донбасса.
В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева заявила, что Киев передал ЛНР 63 человека, Луганск отдал 25.
"Очередная победа Донбасса прямо в канун Нового года. Наши люди наконец-то возвращаются домой. Выражаю благодарность каждому, кто принял участие в непростых переговорах!" - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.