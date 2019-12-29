Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-29T15:55+0300
https://ria.ru/20191229/1562994011.html
Во Франции бизнесмен отомстил за увольнение, украв более миллиона евро
https://cdn23.img.ria.ru/images/151227/21/1512272199_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e5fbb302489e130addb5bd989457c243.jpg
РИА Новости

Во Франции бизнесмен отомстил за увольнение, украв более миллиона евро

15:53 29.12.2019 (обновлено: 15:55 29.12.2019)
4886
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты с логотипами криптовалюты биткоин
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Французский предприниматель украл 1,1 миллиона евро в биткоинах у бывших партнеров по компании из мести за свое увольнение, сообщает газета Parisien.
Согласно изданию, речь идет о компании, специализирующейся на IT-технологиях, которую несколько друзей создали еще в 2013 году. Компания начала развиваться и приносить доход, но вместе с ним появились и разногласия между партнерами по бизнесу, связанные со стратегией развития их стартапа. Через три года один из руководителей был уволен в результате крупного скандала и впоследствии переехал за границу.
Грабитель
1 июня, 08:00
Большой куш: как менеджеры, кассиры и охранники грабят свои банки
В период с декабря 2018 года по январь 2019 года сотрудники компании зарегистрировали несколько переводов биткоинов, но все они были на суммы ниже порога автоматического сигнала тревоги. В связи с этим появились подозрения, что злоумышленник знаком с внутренней системой компании. Тогда сотрудники подали жалобу в отдел по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа.
В ходе нескольких месяцев расследования сотрудники прокуратуры выяснили, в каком электронном кошельке хранятся украденные деньги и кто его владелец – им оказался бывший сотрудник. 20 декабря, когда 37-летний француз возвращался во Францию, его задержали. Позже он признался, что обокрал свою бывшую компанию "из мести" за увольнение. Всего были похищены 182 биткоина, что в пересчете составляет 1,1 миллиона евро. Как отмечает издание, это стало третьим по величине хищением криптовалюты во Франции.
Ему предъявили обвинение в краже в составе преступной группировки, отмывании денег и мошенническом внесении изменений в автоматизированную систему обработки данных.
Наталья Мулихова
22 апреля, 08:00
"Многое не учел": как менеджер ювелирной фирмы организовал убийство коллеги
6221003
Обсудить 0
биткоинФранцияВ мире
Рекомендуем
Полицейский автомобиль
СМИ сообщили подробности смерти прикованной к кровати девушки в Москве
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Пассажир разбившегося в Алма-Ате лайнера рассказал о моменте крушения
Сотрудники полиции на улице Москвы
СМИ: в Москве обнаружили труп, пролежавший полгода на улице
Капсулы витаминов
Врач рассказала об опасности приема витамина D
Иранские моряки приветствуют российский сторожевой корабль Ярослав Мудрый во время совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая в Индийском океане. 27 декабря 2019
Иран предостерег от слежки за совместными учениями с Россией
Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Козак рассказал об ответе на санкции США против "Северного потока-2"
Сотрудники ФСБ РФ
ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Петербурге
Прилавок с рыбой на продовольственной ярмарке
Биотехнолог рассказала, что ни в коем случае нельзя есть на Новый год
Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Две девушки отказались возвращаться на Украину в рамках обмена
Международный конкурс Новая волна
"Теперь праздника нет": в Латвии пожаловались на уход "Новой волны"
Владимир Путин
Путин рассказал, как строили Крымский мост
Полицейские на месте перестрелки в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси
СМИ сообщили о рекордном числе массовых убийств в США в 2019 году
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:51В Эстонии автобус из Петербурга съехал в кювет
11:49Калужский губернатор: к встрече с Путиным готовлюсь две недели
11:45В Донбассе начался обмен пленными
11:39СМИ: в Йемене на военном параде прогремел взрыв
11:33Синоптики прогнозируют снег в Москве в новогоднюю ночь
11:22Артамонов рассказал о стремлении Путина к постоянному самообучению
11:15Представители ЛНР привезли пленных для обмена близ Горловки
11:09В Удмуртии запретили продажу бестабачных никотиновых смесей детям
11:04Артамонов: для меня было загадкой, как Ельцин сумел разглядеть Путина
11:00В Киеве активисты блокируют СИЗО, где находятся экс-бойцы "Беркута"
11:00ДНР привезла пленных силовиков для обмена на окраину Горловки
10:47Волчек обладала исключительной гражданской позицией, заявила Голодец
10:44Названы простые способы ускорить обмен веществ
10:41Суд в отношении экс-беркутовцев будет продолжен, заявили в ГПУ
10:37В Москве фестиваль "Путешествие в Рождество" объявил видеофлешмоб
10:23Полиция Нью-Йорка задержала нападавшего с ножом у синагоги, пишут СМИ
10:22Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от шпрот
10:17Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
10:17В Крыму выступили за запуск железнодорожного сообщения с Белоруссией
10:17В Свердловской области женщина пострадала при пожаре в частном доме
Лента новостейМолния