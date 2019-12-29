Матвиенко осудила сравнения Советского союза и фашистской Германии

"Мы располагаем уникальными архивными документами, и в них правда. Их не перепишешь. Ставить на одну доску Советский союз и фашистскую Германию - это преступно, это недопустимо", - сказала Матвиенко.

Выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение". Путин зачитал выдержки из доклада посла Польши главе польского МИД: "Когда я это услышал... я ему ответил", - фюреру он ответил, Гитлеру, - "если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве".