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Матвиенко осудила сравнения Советского союза и фашистской Германии
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РИА Новости

Матвиенко осудила сравнения Советского союза и фашистской Германии

14:54 29.12.2019
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© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" заявила о том, что сравнивать роль фашистской Германии и Советского союза в годы войны недопустимо.
Так она прокомментировала попытки некоторых стран переписать историю Второй мировой войны. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что некоторые страны Европы, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, есть документы, как они вели переговоры.
"Мы располагаем уникальными архивными документами, и в них правда. Их не перепишешь. Ставить на одну доску Советский союз и фашистскую Германию - это преступно, это недопустимо", - сказала Матвиенко.
Выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение". Путин зачитал выдержки из доклада посла Польши главе польского МИД: "Когда я это услышал... я ему ответил", - фюреру он ответил, Гитлеру, - "если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве".
Посол РФ в Польше Сергей Андреев
Вчера, 14:45
Посол рассказал о "различных взглядах на историю" у России и Польши
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Вторая мировая война (1939-1945)Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинПольшаРоссияВ мире
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