Россиянка пострадала в ДТП с автобусом, перевернувшимся в Эстонии

В автобусе находились 67 человек, из них двое – водители. Девять человек, четверо из которых являются гражданами Латвии, с различными повреждениями, не опасными для жизни, доставлены в больницу. По данным полиции, сидевший за рулем во время аварии водитель был трезв. Предполагаемая причина аварии - техническая неисправность. Детали ДТП выясняются.