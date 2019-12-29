Россиянка пострадала в ДТП с автобусом, перевернувшимся в Эстонии

Ранее Sputnik Эстония сообщил, что автобус фирмы Eccolines, следовавший из Петербурга в Таллин, в ночь на воскресенье съехал в кювет на шоссе, ведущим из Нарвы в столицу Эстонии, пострадали девять человек, их доставили в больницу.
"Посольство оперативно связалось с местным отделением полиции, выяснив, что среди пострадавших оказалась одна гражданка России 1984 года рождения. В разговоре сотрудника посольства с ней выяснилось, что полученные ею травмы носят легкий характер, ей была оказана необходимая медицинская помощь, после чего она была выписана из больницы. Пострадавшая подтвердила, что в каком-либо дополнительном содействии не нуждается", - говорится в сообщении посольства, опубликованного в Facebook.
В автобусе находились 67 человек, из них двое – водители. Девять человек, четверо из которых являются гражданами Латвии, с различными повреждениями, не опасными для жизни, доставлены в больницу. По данным полиции, сидевший за рулем во время аварии водитель был трезв. Предполагаемая причина аварии - техническая неисправность. Детали ДТП выясняются.
Фирмы Eccolines сообщила, что на место происшествия был отправлен дополнительный автобус, который доставил пассажиров в Таллин.
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