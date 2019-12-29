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Культура
2019-12-29T15:36+0300
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В Москве простились с Галиной Волчек
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РИА Новости

В Москве простились с Галиной Волчек

13:11 29.12.2019 (обновлено: 15:36 29.12.2019)
22759
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНа церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек
На церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
На церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Прощание с выдающейся артисткой и художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек продлилось более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
Очередь из желающих проститься с артисткой выстроилась задолго до начала церемонии, поток людей не иссякал на протяжении более трех часов. В последний путь Волчек проводили овациями и криками "Браво!", "Спасибо!".
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
26 декабря, 20:24Культура
Одна на всех должностях: ушла из жизни Галина Волчек
Прощание посетили, в частности, актрисы Ингеборга Дапкунайте и Александра Захарова, худрук театра МХТ имени Чехова Сергей Женовач, кинорежиссер Александр Адабашьян, директор театра "Ленком" Марк Варшавер, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, министр иностранных дел Сергей Лавров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер правительства Ольга Голодец, гендиректор Большого театра Владимир Урин, а также Александр Кибовский, Карен Шахназаров, Константин Эрнст, Дмитрий Бертман, Марина Брусникина, Александр Олешко, Александр Ширвиндт, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Владимир Машков, Олег Меньшиков, Ирина Апексимова, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и многие другие.
Галина Волчек
27 декабря, 04:19Культура
"Великая женщина": артисты — о Галине Волчек
Телеграммы с соболезнованиями в адрес близких Волчек направил министр культуры Владимир Мединский, министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала Волчек "человеком удивительной душевности".
"Невозможно сегодня представить театр "Современник" без Галины Борисовны", — сказала Матвиенко журналистам.
Она рассказала, что общалась с Волчек несколько дней назад на ее дне рождении и Галина Борисовна была в хорошем настроении. Договорились встретиться после нового года, но не суждено.
"У Галины Борисовны была вселенская мудрость, опыт, знания больше, чем у одного человека", — сказала парламентарий. Ее огромное творческое наследие навсегда должно остаться в нашей памяти, добавила она.
Матвиенко также отметила, что "Современник" был законодателем моды в творчестве, со своей позицией относительно происходящего, и в его работе чувствовались нравственно-эстетические ориентиры самой Галины Борисовны.
Народная артистка СССР скончалась в четверг в результате осложнений со здоровьем, возникших после воспаления легких, в возрасте 86 лет.
"Великое поколение уходит": в Москве простились с Галиной Волчек
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Галина Волчек, народная артистка СССР, педагог и художественный руководитель театра "Современник", скончалась 26 декабря на 87-м году жизни в результате осложнений после воспаления легких.

Церемония прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
1 из 11

Галина Волчек, народная артистка СССР, педагог и художественный руководитель театра "Современник", скончалась 26 декабря на 87-м году жизни в результате осложнений после воспаления легких.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Поток желающих отдать дань памяти прославленному режиссеру не иссякал на протяжении трех часов. Проститься с Галиной Волчек пришли многие известные артисты и государственные деятели.

На фото: актриса Елена Яковлева.

Актриса Елена Яковлева на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
2 из 11

Поток желающих отдать дань памяти прославленному режиссеру не иссякал на протяжении трех часов. Проститься с Галиной Волчек пришли многие известные артисты и государственные деятели.

На фото: актриса Елена Яковлева.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт назвал ее смерть невосполнимой утратой: "Триптих существа Волчек: талант, мудрость и смелость... То, что она совершила, останется навсегда, потому что это веха целой эпохи".

На церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
3 из 11

Худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт назвал ее смерть невосполнимой утратой: "Триптих существа Волчек: талант, мудрость и смелость... То, что она совершила, останется навсегда, потому что это веха целой эпохи".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

"Спасибо за большое мастерство, за ваше невероятно теплое отношение и любовь к нашей семье. Вы навсегда останетесь в сердце..." — эти слова Филипп Киркоров написал, узнав о смерти Галины Волчек.

Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
4 из 11

"Спасибо за большое мастерство, за ваше невероятно теплое отношение и любовь к нашей семье. Вы навсегда останетесь в сердце..." — эти слова Филипп Киркоров написал, узнав о смерти Галины Волчек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Проститься с Галиной Волчек пришли министр иностранных дел Сергей Лавров и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лаврови глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович на церемонии прощания с Галиной Волчек
5 из 11

Проститься с Галиной Волчек пришли министр иностранных дел Сергей Лавров и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Актриса Лия Ахеджакова проработала в "Современнике" бок о бок с Волчек более сорока лет.

Актриса Лия Ахеджакова на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
6 из 11

Актриса Лия Ахеджакова проработала в "Современнике" бок о бок с Волчек более сорока лет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Григорий Сысоев

"Галина Борисовна совершила подвиг самоотречения. Она была выдающейся актрисой, которая свою актерскую судьбу и желания умерила во имя "Современника", — заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Михаил Швыдкой на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
7 из 11

"Галина Борисовна совершила подвиг самоотречения. Она была выдающейся актрисой, которая свою актерскую судьбу и желания умерила во имя "Современника", — заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Проводить Галину Волчек в последний путь пришла директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова.

Директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
8 из 11

Проводить Галину Волчек в последний путь пришла директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Галину Волчек гениальной женщиной, актрисой, подругой и матерью: "Мы всю жизнь аплодировали ей... Я училась у нее всему, я очень ее любила и сейчас люблю."

Тренер Татьяна Тарасова на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
9 из 11

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Галину Волчек гениальной женщиной, актрисой, подругой и матерью: "Мы всю жизнь аплодировали ей... Я училась у нее всему, я очень ее любила и сейчас люблю."

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

"Спасибо, Галина Борисовна, за то, что вы с нами были... Спасибо за то, что вы рассказали и показали нам всем, что такое сила воли и желание. Спасибо за вашу преданность и бесконечную любовь", — сказал на церемонии прощания худрук театра Табакова Владимир Машков.

На церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
10 из 11

"Спасибо, Галина Борисовна, за то, что вы с нами были... Спасибо за то, что вы рассказали и показали нам всем, что такое сила воли и желание. Спасибо за вашу преданность и бесконечную любовь", — сказал на церемонии прощания худрук театра Табакова Владимир Машков.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Режиссер Карен Шахназаров назвал смерть Галины Волчек огромной потерей для культуры: "Это была выдающаяся женщина во всех отношениях... Великое поколение уходит. Надо сказать, что все, что она сделала в искусстве — роли, театр, — это бесценно".

Режиссер Карен Шахназаров на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
11 из 11

Режиссер Карен Шахназаров назвал смерть Галины Волчек огромной потерей для культуры: "Это была выдающаяся женщина во всех отношениях... Великое поколение уходит. Надо сказать, что все, что она сделала в искусстве — роли, театр, — это бесценно".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
1 из 11

Галина Волчек, народная артистка СССР, педагог и художественный руководитель театра "Современник", скончалась 26 декабря на 87-м году жизни в результате осложнений после воспаления легких.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
2 из 11

Поток желающих отдать дань памяти прославленному режиссеру не иссякал на протяжении трех часов. Проститься с Галиной Волчек пришли многие известные артисты и государственные деятели.

На фото: актриса Елена Яковлева.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 11

Худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт назвал ее смерть невосполнимой утратой: "Триптих существа Волчек: талант, мудрость и смелость... То, что она совершила, останется навсегда, потому что это веха целой эпохи".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
4 из 11

"Спасибо за большое мастерство, за ваше невероятно теплое отношение и любовь к нашей семье. Вы навсегда останетесь в сердце..." — эти слова Филипп Киркоров написал, узнав о смерти Галины Волчек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
5 из 11

Проститься с Галиной Волчек пришли министр иностранных дел Сергей Лавров и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
6 из 11

Актриса Лия Ахеджакова проработала в "Современнике" бок о бок с Волчек более сорока лет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
7 из 11

"Галина Борисовна совершила подвиг самоотречения. Она была выдающейся актрисой, которая свою актерскую судьбу и желания умерила во имя "Современника", — заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
8 из 11

Проводить Галину Волчек в последний путь пришла директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
9 из 11

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Галину Волчек гениальной женщиной, актрисой, подругой и матерью: "Мы всю жизнь аплодировали ей... Я училась у нее всему, я очень ее любила и сейчас люблю."

© РИА Новости / Григорий Сысоев
10 из 11

"Спасибо, Галина Борисовна, за то, что вы с нами были... Спасибо за то, что вы рассказали и показали нам всем, что такое сила воли и желание. Спасибо за вашу преданность и бесконечную любовь", — сказал на церемонии прощания худрук театра Табакова Владимир Машков.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
11 из 11

Режиссер Карен Шахназаров назвал смерть Галины Волчек огромной потерей для культуры: "Это была выдающаяся женщина во всех отношениях... Великое поколение уходит. Надо сказать, что все, что она сделала в искусстве — роли, театр, — это бесценно".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КультураУмерла Галина ВолчекГалина ВолчекСовременник (театр)Москва
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