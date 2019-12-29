В Москве простились с Галиной Волчек

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Прощание с выдающейся артисткой и художественным руководителем театра "Современник" Прощание с выдающейся артисткой и художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек продлилось более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.

Очередь из желающих проститься с артисткой выстроилась задолго до начала церемонии, поток людей не иссякал на протяжении более трех часов. В последний путь Волчек проводили овациями и криками "Браво!", "Спасибо!".

Прощание посетили, в частности, актрисы Ингеборга Дапкунайте и Александра Захарова, худрук театра МХТ имени Чехова Сергей Женовач, кинорежиссер Александр Адабашьян, директор театра "Ленком" Марк Варшавер, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, министр иностранных дел Сергей Лавров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер правительства Ольга Голодец, гендиректор Большого театра Владимир Урин, а также Александр Кибовский, Карен Шахназаров, Константин Эрнст, Дмитрий Бертман, Марина Брусникина, Александр Олешко, Александр Ширвиндт, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Владимир Машков, Олег Меньшиков, Ирина Апексимова, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и многие другие.

Телеграммы с соболезнованиями в адрес близких Волчек направил министр культуры Владимир Мединский, министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала Волчек "человеком удивительной душевности".

"Невозможно сегодня представить театр "Современник" без Галины Борисовны", — сказала Матвиенко журналистам.

Она рассказала, что общалась с Волчек несколько дней назад на ее дне рождении и Галина Борисовна была в хорошем настроении. Договорились встретиться после нового года, но не суждено.

"У Галины Борисовны была вселенская мудрость, опыт, знания больше, чем у одного человека", — сказала парламентарий. Ее огромное творческое наследие навсегда должно остаться в нашей памяти, добавила она.

Матвиенко также отметила, что "Современник" был законодателем моды в творчестве, со своей позицией относительно происходящего, и в его работе чувствовались нравственно-эстетические ориентиры самой Галины Борисовны.