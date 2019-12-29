Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2019-12-29T12:40+0300
https://ria.ru/20191229/1562990457.html
Дочь Марка Захарова рассказала о дружбе отца с Галиной Волчек
https://cdn21.img.ria.ru/images/156299/03/1562990356_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9e21e26df22bfea65128d16f36f4af47.jpg
РИА Новости

Дочь Марка Захарова рассказала о дружбе отца с Галиной Волчек

12:40 29.12.2019
114
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАктриса Александра Захарова на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек
Актриса Александра Захарова на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Художественный руководитель "Современника" Галина Волчек создала один из лучших драматических, репертуарных театров не только Москвы, но и всей страны, сказала на прощании народная артистка РФ Александра Захарова.
Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в четверг в результате осложнений со здоровьем, возникших после воспаления легких, в возрасте 86 лет. Прощание с Волчек проходит в стенах московского театра "Современник" в воскресенье. Позднее артистку похоронят на Новодевичьем кладбище.
Экс-президент Франции Жак Ширак
24 декабря, 10:19
Выбор РИА Новости: главные утраты 2019 года
"Беда. Очень страшно. Судьбы моего отца Марка Захарова и Галины Борисовны удивительнейшим образом были переплетены... Почти полвека они строили два, по-моему, лучших театра в Москве, два истинно русских, драматических, репертуарных театра, которые росли и выстраивались параллельно - театр "Ленком" и театр "Современник", - очень дружа, очень помогая друг другу... Они дружили. Они ушли в один год. Галина Борисовна пережила моего отца на три месяца. В Год театра уходят могикане. Очень страшно", - сказала она.
По словам артиста Игоря Золотовицкого, правильно говорить о Галине Волчек в контексте театра, ведь "она создавала интонацию, меняла его пространство".
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАктер Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек
Актер Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Актер Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек
"У моего друга (сын Волчек Денис Евстигнеев - Прим. ред.) умерла мама. Я так завидовал, когда он говорил, что поедет к маме. Потому что родители наших друзей в какой-то степени заменяют родителей тем, у кого они раньше ушли. У моего друга умерла мама. Дорогая Галина Борисовна, я вас очень люблю! Как-то другие слова сейчас не лезут, кроме как того, что это близкая, семейная боль. Простите и прощайте", - заключил он.
Царица, актриса, режиссер. Какой была Галина Волчек
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Галину Волчек с детства окружал мир кино: ее отец Борис был известным кинооператором, в их доме бывали Сергей Эйзенштейн, Михаил Ромм. Ярчайшая представительница театрального поколения "шестидесятников", Галина Волчек всегда была в центре столичной художественной жизни. На фото — с Владимиром Высоцким.

Советская и российская актриса, режиссёр, народная артистка СССР, главный режиссёр театра Современник Галина Волчек
1 из 10

Галину Волчек с детства окружал мир кино: ее отец Борис был известным кинооператором, в их доме бывали Сергей Эйзенштейн, Михаил Ромм. Ярчайшая представительница театрального поколения "шестидесятников", Галина Волчек всегда была в центре столичной художественной жизни. На фото — с Владимиром Высоцким.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Сразу после Школы-студии МХАТ Волчек присоединилась к Олегу Ефремову, Евгению Евстигнееву и Олегу Табакову, которые создали Студию молодых актеров, вскоре превратившуюся в театр "Современник".

В 1972 году Олег Ефремов ушел во МХАТ, и худруком труппа избрала Галину Волчек.

"Современник" должен реагировать на то, что происходит в жизни, у театра и его творцов должно быть острейшее чувство времени, которое меняется с невероятной быстротой и силой" — так понимала свою задачу на этом посту Галина Борисовна.

Главный режиссёр театра Современник Галина Волчек и народный артист СССР Олег Николаевич Ефремов
2 из 10

Сразу после Школы-студии МХАТ Волчек присоединилась к Олегу Ефремову, Евгению Евстигнееву и Олегу Табакову, которые создали Студию молодых актеров, вскоре превратившуюся в театр "Современник".

В 1972 году Олег Ефремов ушел во МХАТ, и худруком труппа избрала Галину Волчек.

"Современник" должен реагировать на то, что происходит в жизни, у театра и его творцов должно быть острейшее чувство времени, которое меняется с невероятной быстротой и силой" — так понимала свою задачу на этом посту Галина Борисовна.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

В спектакле "Спешите делать добро", поставленном Галиной Волчек по пьесе Михаила Рощина в 1980 году, участвовали все звезды театра: Лия Ахеджакова, Нина Дорошина, Марина Неелова, Герман Коваленко, Валентин Гафт, Игорь Кваша, Валерий Хлевинский, Алла Покровская.

Выбор драматургического материала Галина Борисовна определяла так: "Главное — какие темы, проблемы, вопросы, затронутые в пьесе или прозе, могут сегодня "катапультировать" зрителя из его удобного домашнего кресла".

Сцена из спектакля Спешите делать добро по одноименной пьесе Михаила Рощина
3 из 10

В спектакле "Спешите делать добро", поставленном Галиной Волчек по пьесе Михаила Рощина в 1980 году, участвовали все звезды театра: Лия Ахеджакова, Нина Дорошина, Марина Неелова, Герман Коваленко, Валентин Гафт, Игорь Кваша, Валерий Хлевинский, Алла Покровская.

Выбор драматургического материала Галина Борисовна определяла так: "Главное — какие темы, проблемы, вопросы, затронутые в пьесе или прозе, могут сегодня "катапультировать" зрителя из его удобного домашнего кресла".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Не забывала Волчек и о кино. Яркая внешность, мастерство перевоплощения — роли ей предлагали постоянно.

На этом фото, сделанном в гримерной киностудии "Мосфильм", актрису узнать сложно: здесь она в образе мадам Ренессанс из комедии "Маяковский смеется" по мотивам пьесы "Клоп".

Советская и российская актриса Галина Волчек на съемках фильма Маяковский смеётся
4 из 10

Не забывала Волчек и о кино. Яркая внешность, мастерство перевоплощения — роли ей предлагали постоянно.

На этом фото, сделанном в гримерной киностудии "Мосфильм", актрису узнать сложно: здесь она в образе мадам Ренессанс из комедии "Маяковский смеется" по мотивам пьесы "Клоп".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Галина Борисовна признавалась, что "выбрала режиссуру сразу и никогда не рвалась на сцену".

Первая ее постановка — "Двое на качелях" 1962 года.

Всего же за свою карьеру Волчек поставила почти 40 спектаклей, многие из которых шли и идут с постоянными аншлагами.

А еще именно она стала первым советским режиссером, поработавшим в США. В 1978 году в Хьюстоне Волчек поставила спектакль "Эшелон" Михаила Рощина.

Советская и российская актриса театра и кино, режиссёр, народная артистка СССР, главный режиссёр театра Современник Галина Волчек
5 из 10

Галина Борисовна признавалась, что "выбрала режиссуру сразу и никогда не рвалась на сцену".

Первая ее постановка — "Двое на качелях" 1962 года.

Всего же за свою карьеру Волчек поставила почти 40 спектаклей, многие из которых шли и идут с постоянными аншлагами.

А еще именно она стала первым советским режиссером, поработавшим в США. В 1978 году в Хьюстоне Волчек поставила спектакль "Эшелон" Михаила Рощина.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Дмитрий Донской

Одна из последних актерских работ Волчек на сцене — Марта в спектакле "Кто боится Вирджинии Вульф?" (1984 год).

Драму с элементами черной комедии в версии Валерия Фокина тепло встретили зрители, а критики особенно отмечали роли Волчек и Марины Нееловой (Хани).

Галина Волчек и Марина Неелова в спектакле Кто боится Вирджинии Вульф?. Московский театр Современник
6 из 10

Одна из последних актерских работ Волчек на сцене — Марта в спектакле "Кто боится Вирджинии Вульф?" (1984 год).

Драму с элементами черной комедии в версии Валерия Фокина тепло встретили зрители, а критики особенно отмечали роли Волчек и Марины Нееловой (Хани).

© РИА Новости / Дмитрий Донской
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

В 1961 году у Галины Волчек и актера Евгения Евстигнеева родился сын Денис, теперь известный кинорежиссер.

Уже через три недели после родов Галина Борисовна репетировала.

Главный режиссёр театра Современник Галина Борисовна Волчек с сыном Денисом в Переделкино
7 из 10

В 1961 году у Галины Волчек и актера Евгения Евстигнеева родился сын Денис, теперь известный кинорежиссер.

Уже через три недели после родов Галина Борисовна репетировала.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Такие "домашние" моменты, как на этом снимке из дачного поселка в Переделкино, очень редки. Но именно по ним можно судить о том, какой Волчек была "за кулисами". Несмотря на большую занятость в театре и кино, Галину Борисовну никто не освобождал от забот по дому и семейных хлопот. Это фото, можно сказать, раритет.

Советская и российская актриса, режиссёр, народная артистка СССР, главный режиссёр театра Современник Галина Волчек
8 из 10

Такие "домашние" моменты, как на этом снимке из дачного поселка в Переделкино, очень редки. Но именно по ним можно судить о том, какой Волчек была "за кулисами". Несмотря на большую занятость в театре и кино, Галину Борисовну никто не освобождал от забот по дому и семейных хлопот. Это фото, можно сказать, раритет.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Владимир Вяткин

"Наша профессия вбирает в себя все: работа с актером, знание литературы, музыки, сценографии. Но главное — внимание, интерес к человеку", — говорила Галина Волчек.

За тонкую, почти филигранную работу с артистами ее и любила труппа. На этом фото Волчек репетирует с одной из своих любимых актрис — Мариной Нееловой.

Актриса Марина Неелова на репетиции с главным режиссером московского театра Современник Галиной Волчек
9 из 10

"Наша профессия вбирает в себя все: работа с актером, знание литературы, музыки, сценографии. Но главное — внимание, интерес к человеку", — говорила Галина Волчек.

За тонкую, почти филигранную работу с артистами ее и любила труппа. На этом фото Волчек репетирует с одной из своих любимых актрис — Мариной Нееловой.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Когда худруку "Современника" исполнилось 85 лет, ее театр въехал на свою историческую сцену на Чистых прудах — после длительной реконструкции.

На праздничном вечере худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт признался: "Хочется сказать что-то очень нежное, честное и остроумное, но это вещи несовместные, поэтому приходится быть искренним. Мудрость — это кладезь склероза, что-то возникает спонтанное и сразу исчезает... Двенадцати худрукам московских театров за 80, суммарно мы старше Москвы… А героиня сегодняшнего бала — Галечка Волчек — она царица!"

40-летие творческой деятельности Галины Волчек
10 из 10

Когда худруку "Современника" исполнилось 85 лет, ее театр въехал на свою историческую сцену на Чистых прудах — после длительной реконструкции.

На праздничном вечере худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт признался: "Хочется сказать что-то очень нежное, честное и остроумное, но это вещи несовместные, поэтому приходится быть искренним. Мудрость — это кладезь склероза, что-то возникает спонтанное и сразу исчезает... Двенадцати худрукам московских театров за 80, суммарно мы старше Москвы… А героиня сегодняшнего бала — Галечка Волчек — она царица!"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 10

Галину Волчек с детства окружал мир кино: ее отец Борис был известным кинооператором, в их доме бывали Сергей Эйзенштейн, Михаил Ромм. Ярчайшая представительница театрального поколения "шестидесятников", Галина Волчек всегда была в центре столичной художественной жизни. На фото — с Владимиром Высоцким.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
2 из 10

Сразу после Школы-студии МХАТ Волчек присоединилась к Олегу Ефремову, Евгению Евстигнееву и Олегу Табакову, которые создали Студию молодых актеров, вскоре превратившуюся в театр "Современник".

В 1972 году Олег Ефремов ушел во МХАТ, и худруком труппа избрала Галину Волчек.

"Современник" должен реагировать на то, что происходит в жизни, у театра и его творцов должно быть острейшее чувство времени, которое меняется с невероятной быстротой и силой" — так понимала свою задачу на этом посту Галина Борисовна.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
3 из 10

В спектакле "Спешите делать добро", поставленном Галиной Волчек по пьесе Михаила Рощина в 1980 году, участвовали все звезды театра: Лия Ахеджакова, Нина Дорошина, Марина Неелова, Герман Коваленко, Валентин Гафт, Игорь Кваша, Валерий Хлевинский, Алла Покровская.

Выбор драматургического материала Галина Борисовна определяла так: "Главное — какие темы, проблемы, вопросы, затронутые в пьесе или прозе, могут сегодня "катапультировать" зрителя из его удобного домашнего кресла".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
4 из 10

Не забывала Волчек и о кино. Яркая внешность, мастерство перевоплощения — роли ей предлагали постоянно.

На этом фото, сделанном в гримерной киностудии "Мосфильм", актрису узнать сложно: здесь она в образе мадам Ренессанс из комедии "Маяковский смеется" по мотивам пьесы "Клоп".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
5 из 10

Галина Борисовна признавалась, что "выбрала режиссуру сразу и никогда не рвалась на сцену".

Первая ее постановка — "Двое на качелях" 1962 года.

Всего же за свою карьеру Волчек поставила почти 40 спектаклей, многие из которых шли и идут с постоянными аншлагами.

А еще именно она стала первым советским режиссером, поработавшим в США. В 1978 году в Хьюстоне Волчек поставила спектакль "Эшелон" Михаила Рощина.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
6 из 10

Одна из последних актерских работ Волчек на сцене — Марта в спектакле "Кто боится Вирджинии Вульф?" (1984 год).

Драму с элементами черной комедии в версии Валерия Фокина тепло встретили зрители, а критики особенно отмечали роли Волчек и Марины Нееловой (Хани).

© РИА Новости / Дмитрий Донской
7 из 10

В 1961 году у Галины Волчек и актера Евгения Евстигнеева родился сын Денис, теперь известный кинорежиссер.

Уже через три недели после родов Галина Борисовна репетировала.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
8 из 10

Такие "домашние" моменты, как на этом снимке из дачного поселка в Переделкино, очень редки. Но именно по ним можно судить о том, какой Волчек была "за кулисами". Несмотря на большую занятость в театре и кино, Галину Борисовну никто не освобождал от забот по дому и семейных хлопот. Это фото, можно сказать, раритет.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
9 из 10

"Наша профессия вбирает в себя все: работа с актером, знание литературы, музыки, сценографии. Но главное — внимание, интерес к человеку", — говорила Галина Волчек.

За тонкую, почти филигранную работу с артистами ее и любила труппа. На этом фото Волчек репетирует с одной из своих любимых актрис — Мариной Нееловой.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
10 из 10

Когда худруку "Современника" исполнилось 85 лет, ее театр въехал на свою историческую сцену на Чистых прудах — после длительной реконструкции.

На праздничном вечере худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт признался: "Хочется сказать что-то очень нежное, честное и остроумное, но это вещи несовместные, поэтому приходится быть искренним. Мудрость — это кладезь склероза, что-то возникает спонтанное и сразу исчезает... Двенадцати худрукам московских театров за 80, суммарно мы старше Москвы… А героиня сегодняшнего бала — Галечка Волчек — она царица!"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
000101
Обсудить 0
КультураУмерла Галина ВолчекГалина ВолчекСовременник (театр)ЛенкомМарк ЗахаровАлександра ЗахароваМосква
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин разрешил самозанятым участвовать в закупках госкорпораций
LIVE: Церемония прощания с Галиной Волчек
В Москве проходит прощание с Галиной Волчек
Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП
Представители ЛНР с группой пленных выехали на обмен с Украиной
Ларек, палатка
В Удмуртии запретили продажу бестабачных никотиновых смесей детям
Ребенок взвешивается на весах
Названы простые способы ускорить обмен веществ
Телеведущий Андрей Малахов
Продюсер "Ласкового мая" назвал Андрея Малахова проституткой
Активисты блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое бывших сотрудников Беркута
В Киеве активисты блокируют СИЗО, где находятся экс-бойцы "Беркута"
Японские солдаты во время военных учений
СМИ: Япония рассматривает возможность модернизировать систему ПРО
Карусель на фестивале Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
В Москве фестиваль "Путешествие в Рождество" объявил видеофлешмоб
Легкомоторный самолет в небе
В Аргентине самолет совершил аварийную посадку на кукурузное поле
Президент России Владимир Путин (в центре) и первый Президент РФ Борис Ельцин (слева) на Красной площади на праздновании 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.
Артамонов: для меня было загадкой, как Ельцин сумел разглядеть Путина
Украина показала облик перспективных космических ракет сверхтяжелого класса
Украина показала облик перспективных космических сверхтяжелых ракет
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США
Полиция Нью-Йорка задержала нападавшего с ножом у синагоги, пишут СМИ
Столица Боливии Ла-Пас
Боливия обвинила Испанию в нарушении международных норм
Президент РФ Владимир Путин
Артамонов рассказал о стремлении Путина к постоянному самообучению
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:53ДНР и ЛНР передадут Киеву 80 пленных, заявила Денисова
12:52СМИ: жертвами взрыва на военном параде в Йемене стали девять человек
12:40Дочь Марка Захарова рассказала о дружбе отца с Галиной Волчек
12:40Ширвиндт назвал уход Волчек невосполнимой утратой
12:37В Совфеде оценили заявление "Нафтогаза" о текстах соглашений с Россией
12:30Украинский омбудсмен подтвердила начало обмена пленными в Донбассе
12:26В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу
12:26В Казахстане простились с погибшими при крушении самолета в Алма-Ате
12:22В Пермском крае двое свердловских туристов потерялись в горах
12:18Обмен пленными проходит без инцидентов, заявили в ДНР
12:16Путин обязал операторов платежных систем сообщать о блокировке средств
12:08В Пензенской области женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме
12:04Около 20 человек хотят остаться на подконтрольной Киеву территории
12:02Падение канатоходца в Тольятти попало на видео
12:00Синоптики пообещали в Центральной России снегопад накануне Нового года
11:51В Эстонии автобус из Петербурга съехал в кювет
11:49Калужский губернатор: к встрече с Путиным готовлюсь две недели
11:45В Донбассе начался обмен пленными
11:39СМИ: в Йемене на военном параде прогремел взрыв
11:33Синоптики прогнозируют снег в Москве в новогоднюю ночь
Лента новостейМолния