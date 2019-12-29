Ширвиндт назвал уход Волчек невосполнимой утратой

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Художественный руководитель театра "Современник" Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек была ярчайшей индивидуальностью, ее уход является невосполнимой утратой, сказал на прощании худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт

Народная артистка СССР скончалась в четверг в результате осложнений со здоровьем, возникших после воспаления легких, в возрасте 86 лет. Прощание с Волчек проходит в стенах московского театра "Современник" в воскресенье. Позднее артистку похоронят на Новодевичьем кладбище.

"Снаряды рвутся рядом. Предельно точно по уникально важным стратегическим объектам... Триптих существа Волчек: талант, мудрость и смелость. Причем, это все как поступки, а не как теоретическое пребывание в этих ипостасях", - сказал Ширвиндт.

Он добавил, что кончина Волчек является невосполнимой утратой. "Ничего больше такого не будет, не произведут. Масса талантливых учеников у нас, но таких вот ярчайших индивидуальностей... То, что она совершила, действительно останется навсегда, потому что это веха целой эпохи", - заключил он.

Свои соболезнования худрук театра Табакова Владимир Машков начал словами о том, как "бесконечно пусто и одиноко" стало с уходом Волчек. "Спасибо Галина Борисовна за то, что Вы с нами были. Но Вы с нами будете всегда. Спасибо за то, что Вы рассказали и показали нам всем, что такое сила воли и желание. Спасибо за вашу преданность и бесконечную любовь. Ваша любовь бесконечна, и она не пройдет никогда. Будет в наших сердцах, в наших душах. Спасибо!", - сказал Машков.

По мнению спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, Волчек доказала свое право быть художественным лидером "Современника".

"Галина Борисовна совершила подвиг самоотречения. Она был выдающейся актрисой, которая свою актерскую судьбу и желания умерила во имя "Современника", во имя других артистов, во имя других режиссеров, драматургов. Она не боялась конкуренции, да она ничего не боялась похоже, кроме болезни близких. Она еще хлопотунья была такая, была человеком, который открывал душу для всех страждущих. Она тяжело переживала предательство. Но радовалась всегда успеху людей, которые были вместе с ней. О ней можно говорить бесконечно долго...", - заключил Швыдкой.