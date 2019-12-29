В Совфеде оценили заявление "Нафтогаза" о текстах соглашений с Россией

Он считает, что можно ожидать любого развития событий.

Джабаров считает, что в ситуацию могла вмешаться некая "третья сила", если слова главы "Нафтогаза" являются правдой.

Сенатор также предположил, что Коболев может пытаться показать, что он борется в интересах Украины , оспаривая с Россией любое неудобство для Киева. В этом случае, как заявил Джабаров, это должно остаться на совести главы "Нафтогаза".

Ранее глава Коболев написал в Facebook, что Москва и Киев продолжают работать над соглашениями о транзите газа. Он отметил, что тексты соглашений остаются "несогласованными" и "борьба идет за каждую запятую".

Россия и Украина подписали протокол о газовом сотрудничестве 20 декабря. " Газпром " должен заключить межоператорское соглашение с "Оператором ГТС Украины", а с "Нафтогазом" договор по бронированию мощностей для транспортировки.