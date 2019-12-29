В Совфеде оценили заявление "Нафтогаза" о текстах соглашений с Россией

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал Украину в беседе с RT непредсказуемым партнером. Так он прокомментировал слова главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о том, что тексты соглашений с Россией на переговорах в Вене не согласовали.
Он считает, что можно ожидать любого развития событий.
Джабаров считает, что в ситуацию могла вмешаться некая "третья сила", если слова главы "Нафтогаза" являются правдой.
Сенатор также предположил, что Коболев может пытаться показать, что он борется в интересах Украины, оспаривая с Россией любое неудобство для Киева. В этом случае, как заявил Джабаров, это должно остаться на совести главы "Нафтогаза".
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Ранее глава Коболев написал в Facebook, что Москва и Киев продолжают работать над соглашениями о транзите газа. Он отметил, что тексты соглашений остаются "несогласованными" и "борьба идет за каждую запятую".
Россия и Украина подписали протокол о газовом сотрудничестве 20 декабря. "Газпром" должен заключить межоператорское соглашение с "Оператором ГТС Украины", а с "Нафтогазом" договор по бронированию мощностей для транспортировки.
В 2020 году "Газпром" рассчитывает на транзит 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа. Также Россия и Украина договорились об урегулировании юридических разногласий.
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