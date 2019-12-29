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В Эстонии автобус из Петербурга съехал в кювет
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РИА Новости

В Эстонии автобус из Петербурга съехал в кювет

11:51 29.12.2019
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© Фото : страница в Facebook Последствия ДТП с участием автобуса фирмы Ecolines на 30-м километре шоссе Таллин - Нарва
Последствия ДТП с участием автобуса фирмы Ecolines на 30-м километре шоссе Таллин - Нарва
© Фото : страница в Facebook
ТАЛЛИН, 29 дек - РИА Новости. Автобус фирмы Ecolines, следовавший из Петербурга в Таллин, в ночь на воскресенье съехал в кювет на шоссе, ведущим из Нарвы в столицу Эстонии, пострадали девять человек, они доставлены в больницу, сообщил Sputnik Эстония.
"Автобус фирмы Ecolines, ехавший из Петербурга в Таллин, съехал в кювет на 30-м километре шоссе Таллин - Нарва в 04.45 по местному времени (05.45 мск). В автобусе находились 67 человек, из них двое – водители. Девять человек, четверо из которых являются гражданами Латвии, с различными повреждениями, не опасными для жизни, доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
По данным полиции, сидевший за рулем во время аварии водитель был трезв. Предполагаемая причина аварии - техническая неисправность. Детали ДТП выясняются.
Фирма Ecolines сообщила, что на место происшествия был отправлен дополнительный автобус, который доставил пассажиров в Таллин.
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ЭстонияТаллинСанкт-ПетербургПроисшествия
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