В Эстонии автобус из Петербурга съехал в кювет

"Автобус фирмы Ecolines, ехавший из Петербурга в Таллин, съехал в кювет на 30-м километре шоссе Таллин - Нарва в 04.45 по местному времени (05.45 мск). В автобусе находились 67 человек, из них двое – водители. Девять человек, четверо из которых являются гражданами Латвии, с различными повреждениями, не опасными для жизни, доставлены в больницу", - говорится в сообщении.