Артамонов рассказал о стремлении Путина к постоянному самообучению

"Я не встречал людей, которые бы имели такую жажду к самообучению. Я помню, в первый раз пришел к нему через несколько месяцев после того, как стал губернатором (в 2000 году – Прим. ред.). Мы говорили с ним меньше часа, и за это время он четыре страницы текста за мной записал. Ему было интересно все!" - отметил Артамонов.