Артамонов рассказал о стремлении Путина к постоянному самообучению

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин обладает большой жаждой к самообучению, рассказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в интервью для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
"Я не встречал людей, которые бы имели такую жажду к самообучению. Я помню, в первый раз пришел к нему через несколько месяцев после того, как стал губернатором (в 2000 году – Прим. ред.). Мы говорили с ним меньше часа, и за это время он четыре страницы текста за мной записал. Ему было интересно все!" - отметил Артамонов.