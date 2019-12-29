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2019-12-29T12:06+0300
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Артамонов рассказал о стремлении Путина к постоянному самообучению
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РИА Новости

Артамонов рассказал о стремлении Путина к постоянному самообучению

11:22 29.12.2019 (обновлено: 12:06 29.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин обладает большой жаждой к самообучению, рассказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в интервью для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.

"Я не встречал людей, которые бы имели такую жажду к самообучению. Я помню, в первый раз пришел к нему через несколько месяцев после того, как стал губернатором (в 2000 году – Прим. ред.). Мы говорили с ним меньше часа, и за это время он четыре страницы текста за мной записал. Ему было интересно все!" - отметил Артамонов.

Читайте полный текст интервью Анатолия Артамонова >>
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Владимир ПутинАнатолий АртамоновРоссияПолитика
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