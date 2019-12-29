Анатолий Артамонов: к встрече с Путиным я готовился две недели

О первой встрече с Владимиром Путиным, своей реакции на выбор Борисом Ельциным преемника, жажде президента России к самообучению и о том, почему к встрече с президентом нужно было готовиться две недели, в интервью для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны, рассказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
— Анатолий Дмитриевич, давайте начнем с самого начала. Вы родились в селе в Калужской области, в крестьянской семье, позже учились в Москве и вернулись в родной регион. Вернуться было сознательным решением?
— Да, я хотел работать у себя на родине. Помню один момент из студенческой жизни, когда один знакомый по институту назвал Калужскую область "Калуга лапотная". Тогда я подумал, что если смогу, я обязательно сделаю так, чтобы никто такого больше не говорил. И, кажется, это удалось.
— У вас был какой-то конкретный план, с чего начинать карьеру?
— Я вернулся на родную землю, в Хвастовичский район, и начал работать в совхозе. Тогда на селе было мало выпускников с высшим образованием и работы хватало.
27 декабря, 12:00Глава НОК Японии, дзюдоист Ямасита: я бы не хотел драться с Путиным
— Был какой-то переломный момент, когда вас признали как серьезного специалиста?
— Да, мне предложили должность главного инженера в другом районе. Туда мы переехали жить вместе с женой и сыном. Там меня со временем назначили директором совхоза, потом начальником районного управления сельского хозяйства. Позднее избрали первым секретарем райкома КПСС.
— То есть вы пошли по административной линии?
— Да, и вместо двух лет я задержался там на 18. Дисциплина была партийная. Меня не могли даже назначить главным инженером, пока я в партию не вступлю, не говоря уже о директоре совхоза. Работы хватало, и мы многое сделали. Например, во всех хозяйствах района дороги построили.
— Как в вашей карьере появилась госслужба?
— В 1991 году меня пригласили работать в Обнинск, в строительно-промышленное акционерное общество. Сначала занимал должность советника директора, а через год стал его заместителем. Время это было тяжелое: с работой в стране было плохо, с зарплатой еще хуже. У нас в компании было больше 16 тысяч работников, и всем надо было платить зарплату. Мы с трудом, но держались.
В 1996 году тогдашний председатель Совета народных депутатов Калужской области Валерий Васильевич Сударенков решил идти на выборы губернатора.
— А как вы оказались в этой истории?
— Он мне предложил пойти на выборы вместе с ним. В то время у нас, как и в Москве, избирали губернатора вместе с вице-губернатором. Отказаться было невозможно, так как у нас ответственность должна быть перед малой родиной. Я согласился.
26 декабря, 12:00Карин Кнайсль: у Путина хорошее чутье, он понимает природу человека
— Как прошли эти выборы?
— Выборы были тяжелейшие. Грязные. Конкуренты работали, что называется, по понятиям. Кроме этого, люди по восемь месяцев сидели без зарплаты. Многие просто голодали. Помню, как одна моя знакомая учительница и своих детей не могла в школу собрать, и на уроке в обморок падала. Катастрофа полная… И на этом фоне надо было разворачивать предвыборную агитацию. Я проехал по области и думаю: выборы закончатся, а потом что делать?
Выборы-то мы выиграли, но потом задумались – с чего начинать? Стали изучать опыт других стран в том, как они выходили из такой ситуации. И пошли по их пути: начали заниматься привлечением инвестиций и созданием новых производств.
— Опыт каких стран изучали?
— Мы посмотрели и Европу, что после войны они делали, и Америку, что они делали в период Великой депрессии. А еще Китай, Южную Корею, Турцию. Путь был один — надо было делать индустриальные парки, где можно было гораздо легче создавать инженерную, транспортную инфраструктуру и прочие условия для инвесторов. Постепенно все налаживалось. Появились предприятия новой экономики с современными рабочими местами, пошло развитие. Плюсы привлечения иностранных компаний видели не все, кто-то, понятно, боялся перемен. Поначалу мы были самым дотационным регионом в Центральном федеральном округе, а сейчас уже несколько лет мы являемся регионом-донором.
— Как вы принимали решение об участии в выборах?
— За четыре года я проделал значительную работу и видел, что уже что-то получается, поэтому это мое решение было осознанным. Ведь кроме меня на выборы шли ментально те же люди, что и в 1996-м, только под другими фамилиями. Когда я это увидел, решил бороться.
— Анатолий Дмитриевич, вы сейчас так легко говорите — надо привлекать инвесторов, сейчас руководитель каждого региона это говорит. Но 15-20 лет назад даже не было таких формулировок. Сложно было доказывать жителям и руководству страны, что вы на верном пути?
— Каждые пять лет своего губернаторства я ставил перед собой определенную задачу. В 2000 году – "встать с колен", начать хоть какое-то движение вперед. В 2004-м — сделать регион инвестиционно привлекательным. Затем нужно было сделать его бездотационным, регионом-донором. Когда я Владимиру Владимировичу Путину сказал об этом, он заметил, что это тяжело будет сделать. Я сказал: "Владимир Владимирович, я обещаю". Он пожелал мне успехов. И у нас получилось!
— А впоследствии многие регионы пошли по вашему пути.
— Да, у нас все учились. Не зря же министр экономики Германии, когда приезжал сюда, сказал, что Калужская область — это лаборатория российского успеха. Мы не жалели сил, чтобы научить других людей работать, но мы и сами постоянно учились. И продолжаем учиться.
— Вы хорошо помните смену правительства в августе 1999 года и назначение Владимира Путина сначала врио, а потом премьер-министром? Как отреагировали на это?
— Когда в 1996 году на пост президента избрали Бориса Николаевича Ельцина, у меня было некоторое чувство сожаления, но я видел, что достойного конкурента у него нет. Все менялось — и общественно-политическая, и экономическая формации. Не было людей, которых можно было бы Ельцину противопоставить. И может, слава богу, что Ельцин остался на тот период, потому что при нем начали подрастать эти новые люди. Как он сумел разглядеть Владимира Владимировича, это загадка для меня. Но разглядел же.
25 декабря, 11:00Алексей Кудрин: решение Путина спасло российскую экономику
— Вы с Путиным не были знакомы до того, как он возглавил правительство?
— Он был начальником Главного контрольного управления президента РФ, проводил совещания. Я был на одном из совещаний, вот, пожалуй, все.
— И как вы отнеслись к тому, что этот человек объявлен преемником президента?
— Я подумал, что нелегко ему придется. Но понимал, что он справится: ведь работал вице-губернатором Санкт-Петербурга, часто оставался за губернатора. Потом, когда я его стал узнавать поближе, окрепла и уверенность в этом. Почему? Потому что я не встречал людей, которые бы имели такую жажду к самообучению. Я помню, в первый раз пришел к нему через несколько месяцев после того, как стал губернатором (в 2000 году – прим. ред.). Мы говорили с ним меньше часа, и за это время он четыре страницы текста за мной записал. Ему было интересно все!
Сейчас перед приемом у президента я готовлюсь две недели, потому что вопросы у Владимира Владимировича могут быть самые неожиданные. У него такая глубина знаний. Думаю, что немного в мире есть руководителей государств, которые настолько глубоко и всесторонне погружены в разноплановый материал.
— Он вам на этой первой встрече сформулировал какие-то конкретные задачи?
— Да. Бедность сократить, безработицу снизить, выплату зарплат наладить. Я помню, на первых порах куда ни приедешь, первый и главный вопрос был: где работать нам и нашим детям? Естественно, что и президент все эти вопросы обозначал.
— Как часто вы встречались с Путиным?
— По мере надобности. Иногда каждый год. В последнее время реже.
— А помните, как он приезжал в Калужскую область? Когда в первый раз это было?
— Это было в 2007 году. Он провел в Калуге заседание президиума Госсовета по космической отрасли. Я, как член президиума, взял себе на подготовку вопрос о применении результатов космической деятельности в интересах регионов Российской Федерации. Мне говорили: зачем тебе это надо? Но вопрос этот готовился полтора года, и оказалось не зря. Позже была принята программа развития в стране космической отрасли. К тому заседанию Госсовета была организована большая выставка. Мы специально для нее даже выставочный зал построили всего за четыре месяца! В общем, интересно было. И полезно.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов, президент России Владимир Путин и первый вице-премьер РФ Сергей Иванов во время осмотра выставки "Результаты космической деятельности – основа инновационного развития России"
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, президент России Владимир Путин и первый вице-премьер РФ Сергей Иванов во время осмотра выставки "Результаты космической деятельности – основа инновационного развития России"
— А с местными жителями встречался президент? Какие вопросы люди задавали, какие у них были надежды, просьбы?
— Людей тогда, как, впрочем, и сейчас волновали одни и те же вопросы: маленькие пенсии, высокие цены в магазинах и на услуги ЖКХ. Это — основное.
— Вам было 45 лет, когда вы пришли в региональную политику. Как вы думаете сейчас, в каком возрасте человек должен становиться губернатором?
— Губернатором надо становиться как раз в этом возрасте, это золотая середина. Уже есть опыт и появляется мудрость. И обязательно должен быть характер.
— А что насчет 30-летних руководителей, на которых сегодня часто делают ставку?
— Наступил век технократов. Приходят молодые ребята, они меня могут обходить на поворотах, потому что у них энергия — подметки отлетают на ходу, знаний много. Я только в 55 лет стал учить английский, а они с иностранным языком, а порой и не одним уже приходят на госслужбу. Но губернатор руководит не абстрактным регионом, а территорией, где живут разные люди. Их надо понимать, уважать, слушать и слышать. И, конечно, помогать. К этому многие руководители приходят не сразу, а с возрастом и опытом. Уходят максимализм и безапелляционность, появляется большее понимание жизни и людей.
Вы знаете, за все годы моей работы были единичные случаи, когда я людей увольнял из-за их нежелания или невозможности работать в моей команде. Бывали семейные причины для увольнения, переезды и прочее. А из-за того, что человек просто не хочет со мной работать, я такого не помню.
— А если просто не может работать?
— Губернатору необходимо каждому человеку найти его место в команде. Ведь у каждого есть способности к какой-то определенной работе, и задача руководителя – проявить мудрость и обнаружить их. Это очень важная вещь в управлении. От правильности решения кадрового вопроса во многом зависит степень эффективности всей работы.
— Анатолий Дмитриевич, позвольте последний вопрос. Когда все-таки наступил момент, когда вы поняли, что добились своей задачи и Калужская область перестала быть "лапотной"?
— Главную для себя задачу на губернаторском посту я сформулировал так: "Каждый, кто живет в Калужской области, должен этим гордиться. А кто еще у нас не живет, тот должен об этом жалеть". И сегодня, я думаю, куда бы наши люди ни поехали, они с гордостью говорят: "Мы из Калуги". Это и есть то, чего я добивался.