Анатолий Артамонов: к встрече с Путиным я готовился две недели

О первой встрече с Владимиром Путиным , своей реакции на выбор Борисом Ельциным преемника, жажде президента России к самообучению и о том, почему к встрече с президентом нужно было готовиться две недели, в интервью для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны, рассказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов . Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

— Анатолий Дмитриевич, давайте начнем с самого начала. Вы родились в селе в Калужской области, в крестьянской семье, позже учились в Москве и вернулись в родной регион. Вернуться было сознательным решением?

— Да, я хотел работать у себя на родине. Помню один момент из студенческой жизни, когда один знакомый по институту назвал Калужскую область "Калуга лапотная". Тогда я подумал, что если смогу, я обязательно сделаю так, чтобы никто такого больше не говорил. И, кажется, это удалось.

— У вас был какой-то конкретный план, с чего начинать карьеру?

— Я вернулся на родную землю, в Хвастовичский район, и начал работать в совхозе. Тогда на селе было мало выпускников с высшим образованием и работы хватало.

— Был какой-то переломный момент, когда вас признали как серьезного специалиста?

— Да, мне предложили должность главного инженера в другом районе. Туда мы переехали жить вместе с женой и сыном. Там меня со временем назначили директором совхоза, потом начальником районного управления сельского хозяйства. Позднее избрали первым секретарем райкома КПСС.

— То есть вы пошли по административной линии?

— Да, и вместо двух лет я задержался там на 18. Дисциплина была партийная. Меня не могли даже назначить главным инженером, пока я в партию не вступлю, не говоря уже о директоре совхоза. Работы хватало, и мы многое сделали. Например, во всех хозяйствах района дороги построили.

— Как в вашей карьере появилась госслужба?

— В 1991 году меня пригласили работать в Обнинск, в строительно-промышленное акционерное общество. Сначала занимал должность советника директора, а через год стал его заместителем. Время это было тяжелое: с работой в стране было плохо, с зарплатой еще хуже. У нас в компании было больше 16 тысяч работников, и всем надо было платить зарплату. Мы с трудом, но держались.

В 1996 году тогдашний председатель Совета народных депутатов Калужской области Валерий Васильевич Сударенков решил идти на выборы губернатора.

— А как вы оказались в этой истории?

— Он мне предложил пойти на выборы вместе с ним. В то время у нас, как и в Москве, избирали губернатора вместе с вице-губернатором. Отказаться было невозможно, так как у нас ответственность должна быть перед малой родиной. Я согласился.

— Как прошли эти выборы?

— Выборы были тяжелейшие. Грязные. Конкуренты работали, что называется, по понятиям. Кроме этого, люди по восемь месяцев сидели без зарплаты. Многие просто голодали. Помню, как одна моя знакомая учительница и своих детей не могла в школу собрать, и на уроке в обморок падала. Катастрофа полная… И на этом фоне надо было разворачивать предвыборную агитацию. Я проехал по области и думаю: выборы закончатся, а потом что делать?

Выборы-то мы выиграли, но потом задумались – с чего начинать? Стали изучать опыт других стран в том, как они выходили из такой ситуации. И пошли по их пути: начали заниматься привлечением инвестиций и созданием новых производств.

— Опыт каких стран изучали?

— Мы посмотрели и Европу, что после войны они делали, и Америку, что они делали в период Великой депрессии. А еще Китай, Южную Корею, Турцию. Путь был один — надо было делать индустриальные парки, где можно было гораздо легче создавать инженерную, транспортную инфраструктуру и прочие условия для инвесторов. Постепенно все налаживалось. Появились предприятия новой экономики с современными рабочими местами, пошло развитие. Плюсы привлечения иностранных компаний видели не все, кто-то, понятно, боялся перемен. Поначалу мы были самым дотационным регионом в Центральном федеральном округе, а сейчас уже несколько лет мы являемся регионом-донором.

— Как вы принимали решение об участии в выборах?

— За четыре года я проделал значительную работу и видел, что уже что-то получается, поэтому это мое решение было осознанным. Ведь кроме меня на выборы шли ментально те же люди, что и в 1996-м, только под другими фамилиями. Когда я это увидел, решил бороться.

— Анатолий Дмитриевич, вы сейчас так легко говорите — надо привлекать инвесторов, сейчас руководитель каждого региона это говорит. Но 15-20 лет назад даже не было таких формулировок. Сложно было доказывать жителям и руководству страны, что вы на верном пути?

— Каждые пять лет своего губернаторства я ставил перед собой определенную задачу. В 2000 году – "встать с колен", начать хоть какое-то движение вперед. В 2004-м — сделать регион инвестиционно привлекательным. Затем нужно было сделать его бездотационным, регионом-донором. Когда я Владимиру Владимировичу Путину сказал об этом, он заметил, что это тяжело будет сделать. Я сказал: "Владимир Владимирович, я обещаю". Он пожелал мне успехов. И у нас получилось!

— А впоследствии многие регионы пошли по вашему пути.

— Да, у нас все учились. Не зря же министр экономики Германии, когда приезжал сюда, сказал, что Калужская область — это лаборатория российского успеха. Мы не жалели сил, чтобы научить других людей работать, но мы и сами постоянно учились. И продолжаем учиться.

— Вы хорошо помните смену правительства в августе 1999 года и назначение Владимира Путина сначала врио, а потом премьер-министром? Как отреагировали на это?

— Когда в 1996 году на пост президента избрали Бориса Николаевича Ельцина, у меня было некоторое чувство сожаления, но я видел, что достойного конкурента у него нет. Все менялось — и общественно-политическая, и экономическая формации. Не было людей, которых можно было бы Ельцину противопоставить. И может, слава богу, что Ельцин остался на тот период, потому что при нем начали подрастать эти новые люди. Как он сумел разглядеть Владимира Владимировича, это загадка для меня. Но разглядел же.

— Вы с Путиным не были знакомы до того, как он возглавил правительство?

— Он был начальником Главного контрольного управления президента РФ, проводил совещания. Я был на одном из совещаний, вот, пожалуй, все.

— И как вы отнеслись к тому, что этот человек объявлен преемником президента?

— Я подумал, что нелегко ему придется. Но понимал, что он справится: ведь работал вице-губернатором Санкт-Петербурга, часто оставался за губернатора. Потом, когда я его стал узнавать поближе, окрепла и уверенность в этом. Почему? Потому что я не встречал людей, которые бы имели такую жажду к самообучению. Я помню, в первый раз пришел к нему через несколько месяцев после того, как стал губернатором (в 2000 году – прим. ред.). Мы говорили с ним меньше часа, и за это время он четыре страницы текста за мной записал. Ему было интересно все!

Сейчас перед приемом у президента я готовлюсь две недели, потому что вопросы у Владимира Владимировича могут быть самые неожиданные. У него такая глубина знаний. Думаю, что немного в мире есть руководителей государств, которые настолько глубоко и всесторонне погружены в разноплановый материал.

— Он вам на этой первой встрече сформулировал какие-то конкретные задачи?

— Да. Бедность сократить, безработицу снизить, выплату зарплат наладить. Я помню, на первых порах куда ни приедешь, первый и главный вопрос был: где работать нам и нашим детям? Естественно, что и президент все эти вопросы обозначал.

— Как часто вы встречались с Путиным?

— По мере надобности. Иногда каждый год. В последнее время реже.

— А помните, как он приезжал в Калужскую область? Когда в первый раз это было?

— Это было в 2007 году. Он провел в Калуге заседание президиума Госсовета по космической отрасли. Я, как член президиума, взял себе на подготовку вопрос о применении результатов космической деятельности в интересах регионов Российской Федерации. Мне говорили: зачем тебе это надо? Но вопрос этот готовился полтора года, и оказалось не зря. Позже была принята программа развития в стране космической отрасли. К тому заседанию Госсовета была организована большая выставка. Мы специально для нее даже выставочный зал построили всего за четыре месяца! В общем, интересно было. И полезно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, президент России Владимир Путин и первый вице-премьер РФ Сергей Иванов во время осмотра выставки "Результаты космической деятельности – основа инновационного развития России" © РИА Новости / Дмитрий Астахов Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, президент России Владимир Путин и первый вице-премьер РФ Сергей Иванов во время осмотра выставки "Результаты космической деятельности – основа инновационного развития России"

— А с местными жителями встречался президент? Какие вопросы люди задавали, какие у них были надежды, просьбы?

— Людей тогда, как, впрочем, и сейчас волновали одни и те же вопросы: маленькие пенсии, высокие цены в магазинах и на услуги ЖКХ. Это — основное.

— Вам было 45 лет, когда вы пришли в региональную политику. Как вы думаете сейчас, в каком возрасте человек должен становиться губернатором?

— Губернатором надо становиться как раз в этом возрасте, это золотая середина. Уже есть опыт и появляется мудрость. И обязательно должен быть характер.

— А что насчет 30-летних руководителей, на которых сегодня часто делают ставку?

— Наступил век технократов. Приходят молодые ребята, они меня могут обходить на поворотах, потому что у них энергия — подметки отлетают на ходу, знаний много. Я только в 55 лет стал учить английский, а они с иностранным языком, а порой и не одним уже приходят на госслужбу. Но губернатор руководит не абстрактным регионом, а территорией, где живут разные люди. Их надо понимать, уважать, слушать и слышать. И, конечно, помогать. К этому многие руководители приходят не сразу, а с возрастом и опытом. Уходят максимализм и безапелляционность, появляется большее понимание жизни и людей.

Вы знаете, за все годы моей работы были единичные случаи, когда я людей увольнял из-за их нежелания или невозможности работать в моей команде. Бывали семейные причины для увольнения, переезды и прочее. А из-за того, что человек просто не хочет со мной работать, я такого не помню.

— А если просто не может работать?

— Губернатору необходимо каждому человеку найти его место в команде. Ведь у каждого есть способности к какой-то определенной работе, и задача руководителя – проявить мудрость и обнаружить их. Это очень важная вещь в управлении. От правильности решения кадрового вопроса во многом зависит степень эффективности всей работы.

— Анатолий Дмитриевич, позвольте последний вопрос. Когда все-таки наступил момент, когда вы поняли, что добились своей задачи и Калужская область перестала быть "лапотной"?