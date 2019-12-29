Мордовия полностью выполнила соцобязательства за 2019 год

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек – РИА Новости. Мордовия полностью выполнила свои социальные обязательства за 2019 год, заявил глава республики Владимир Волков, комментируя итоги работы правительства.

Изменения в закон о республиканском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, связанные с поступлением 471 миллионов рублей дополнительных федеральных средств, обсудили на последней в году сессии Госсобрания Мордовии.

"Главным решением сессии стало утверждение бюджета Мордовии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Он сформирован с учетом реализации национальных проектов, на которые в бюджете республики предусмотрено более 10,6 миллиарда рублей. Это на 14,5% больше, чем было в 2019 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в основе бюджета на 2020 год - 26 государственных программ, на реализацию которых предусматривается 39,3 миллиарда рублей. При этом 62% средств направляется на социальную сферу.

"Бюджет, безусловно, трудный и напряженный. По запланированным доходам он даже труднее бюджета на 2019 год. Тогда тоже у кого-то были сомнения, что бюджет будет выполнен, но мы его выполнили. И это несмотря на то, что наряду с решением вопросов развития экономики и социальной сферы, на 10% смогли сократить размер госдолга. С учетом поступления собственных доходов и поддержки федерального центра республика полностью выполнила свои социальные обязательства за 2019 год. В полном объеме выплачена заработная плата, профинансированы все социальные выплаты", - заявил глава Мордовии.