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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-12-29T11:21+0300
https://ria.ru/20191229/1562988651.html
Мордовия полностью выполнила соцобязательства за 2019 год
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РИА Новости

Мордовия полностью выполнила соцобязательства за 2019 год

11:20 29.12.2019 (обновлено: 11:21 29.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек – РИА Новости. Мордовия полностью выполнила свои социальные обязательства за 2019 год, заявил глава республики Владимир Волков, комментируя итоги работы правительства.
Изменения в закон о республиканском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, связанные с поступлением 471 миллионов рублей дополнительных федеральных средств, обсудили на последней в году сессии Госсобрания Мордовии.
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"Главным решением сессии стало утверждение бюджета Мордовии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Он сформирован с учетом реализации национальных проектов, на которые в бюджете республики предусмотрено более 10,6 миллиарда рублей. Это на 14,5% больше, чем было в 2019 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в основе бюджета на 2020 год - 26 государственных программ, на реализацию которых предусматривается 39,3 миллиарда рублей. При этом 62% средств направляется на социальную сферу.
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"Бюджет, безусловно, трудный и напряженный. По запланированным доходам он даже труднее бюджета на 2019 год. Тогда тоже у кого-то были сомнения, что бюджет будет выполнен, но мы его выполнили. И это несмотря на то, что наряду с решением вопросов развития экономики и социальной сферы, на 10% смогли сократить размер госдолга. С учетом поступления собственных доходов и поддержки федерального центра республика полностью выполнила свои социальные обязательства за 2019 год. В полном объеме выплачена заработная плата, профинансированы все социальные выплаты", - заявил глава Мордовии.
Он отметил, что республика начинает очередной год без задолженности по первоочередным расходам. "Сейчас стоит задача мобилизации всех резервов для выполнения бюджета на 2020 год. И для этого очень важно максимально сократить непроизводственные расходы. Мы сделаем все, чтобы бюджет был не только выполнен, но и обеспечил дальнейший рост доходов и благосостояния жителей республики", - подчеркнул Волков.
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Республика МордовияВладимир ВолковОбщество
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