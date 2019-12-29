Артамонов: для меня было загадкой, как Ельцин сумел разглядеть Путина

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов рассказал в интервью для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе России, что был удивлен тем, что Борис Ельцин сумел "разглядеть" Путина и назвал его своим преемником, но сразу понял, что тот справится с ролью президента.
"Когда в 1996 году на пост президента (вновь – ред.) избрали Бориса Николаевича Ельцина, у меня было некоторое чувство сожаления, но я видел, что достойного конкурента у него нет. Все менялось - и общественно-политическая, и экономическая формации. Не было людей, которых можно было бы Ельцину противопоставить", - рассказал Артамонов.
27 декабря, 15:42Реформы Путина: другая страна 20 лет спустя
При этом, подчеркнул губернатор, как раз при Ельцине начали "подрастать" люди, которым можно было доверить страну.
"Как он (Ельцин – ред.) сумел разглядеть Владимира Владимировича, это загадка для меня. Но разглядел же", - отметил Артамонов.
По его словам, узнав о том, что Ельцин назвал своего преемника, он понял, что Путин справится с ролью главы государства, и чем больше узнавал его, тем больше эта уверенность крепла.