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Артамонов: для меня было загадкой, как Ельцин сумел разглядеть Путина
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РИА Новости

Артамонов: для меня было загадкой, как Ельцин сумел разглядеть Путина

11:04 29.12.2019 (обновлено: 12:05 29.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПрезидент России Владимир Путин (в центре) и первый Президент РФ Борис Ельцин (слева) на Красной площади на праздновании 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.
Президент России Владимир Путин (в центре) и первый Президент РФ Борис Ельцин (слева) на Красной площади на праздновании 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов рассказал в интервью для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе России, что был удивлен тем, что Борис Ельцин сумел "разглядеть" Путина и назвал его своим преемником, но сразу понял, что тот справится с ролью президента.
"Когда в 1996 году на пост президента (вновь – ред.) избрали Бориса Николаевича Ельцина, у меня было некоторое чувство сожаления, но я видел, что достойного конкурента у него нет. Все менялось - и общественно-политическая, и экономическая формации. Не было людей, которых можно было бы Ельцину противопоставить", - рассказал Артамонов.
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При этом, подчеркнул губернатор, как раз при Ельцине начали "подрастать" люди, которым можно было доверить страну.
"Как он (Ельцин – ред.) сумел разглядеть Владимира Владимировича, это загадка для меня. Но разглядел же", - отметил Артамонов.
По его словам, узнав о том, что Ельцин назвал своего преемника, он понял, что Путин справится с ролью главы государства, и чем больше узнавал его, тем больше эта уверенность крепла.
Читайте полный текст интервью Анатолия Артамонова >>
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Владимир ПутинБорис ЕльцинАнатолий АртамоновРоссияПолитика
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