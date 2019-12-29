Артамонов: для меня было загадкой, как Ельцин сумел разглядеть Путина

"Когда в 1996 году на пост президента (вновь – ред.) избрали Бориса Николаевича Ельцина, у меня было некоторое чувство сожаления, но я видел, что достойного конкурента у него нет. Все менялось - и общественно-политическая, и экономическая формации. Не было людей, которых можно было бы Ельцину противопоставить", - рассказал Артамонов.