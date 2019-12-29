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Новый год—2020
2019-12-29T10:56+0300
https://ria.ru/20191229/1562988157.html
В шубе и с мороженым: что Дед Мороз дарит вместо смартфона в Аргентине
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РИА Новости

В шубе и с мороженым: что Дед Мороз дарит вместо смартфона в Аргентине

10:56 29.12.2019
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© РИА Новости / Александр Соловский Рождество и Новый год в Аргентине
Рождество и Новый год в Аргентине
© РИА Новости / Александр Соловский
Рождество и Новый год в Аргентине . Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек - РИА Новости. Создание новогоднего настроения в условиях 35-градусной жары - задача не из лёгких, но в далёкой от России Аргентине с ней справляется Папа Ноэль - латиноамериканский Дед Мороз.
Одетый в красные штаны и красно-белый полушубок, он вынужден встречаться с детьми в окружении большого количества вентиляторов и кондиционеров.
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"Я же с Северного полюса, а в Латинской Америке очень жарко, но я адаптировался - стараюсь быть поближе к кондиционеру, есть много мороженого и пить очень холодную воду", - рассказал он РИА Новости.
По улице Папа Ноэль вынужден также передвигаться в машине с кондиционером. Хотя зачастую можно увидеть дедушку и на мотоцикле - поездка с ветерком спасает в жару.
"Дети меня часто спрашивают, где мои олени, но я объясняю, что им очень тяжело днём быть на улицах Буэнос-Айреса. Поэтому они, как правило, тренируются в спортзале, а уж ночью жара спадает, и мы начинаем развозить подарки", - говорит Папа Ноэль.
Привык аргентинский Дед Мороз и к разным именам.
"Бразильцы и венесуэльцы зовут меня Санта Клаус, чилийцы - Вьехо Паскуэро, аргентинцы - Папа Ноэль, так уж повелось", - говорит дедушка.
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Без елки и с закрытыми магазинами

Несмотря на трепетное отношение аргентинцев к новогодним и рождественским праздникам, ни в столице, ни в других городах не увидишь привычных для России наряженных ёлок на улице, красивых витрин, огней, как будто нет и не предвидится никакого торжества. Пожалуй, предновогоднее убранство можно найти только в отелях, входящих в международные сети.
Разочарует туристов и само празднование. Если кто-то едет в Буэнос-Айрес шумно отметить наступление 2020 года, то будет поражен пустотой улиц, закрытыми магазинами и ресторанами.
Большинство аргентинцев выезжают за город, в свои дома или в специальные поселки и пансионаты для съёма жилья. Столица превращается в город-призрак - накануне Рождества и Нового года после четырех-шести вечера закрываются все магазины, большинство ресторанов, часть работает под заказ - для больших компаний.
В сам Новый год на улице ни души, только в отдельных районах можно встретить людей. Первого января, как и на следующий день после рождественской ночи (25 декабря), никто и ничто не работает.
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Мясо на столе, книги в подарок

Это можно объяснить традицией празднования. На Рождество аргентинцы собираются в кругу семьи, готовят традиционное асадо (мясо на огне) и специальное блюдо - холодную говядину под белым соусом с добавлением тунца.
Новый год - это уже праздник для друзей, большими компаниями они выезжают за город, жарят мясо, запускают фейерверки, танцуют и гуляют до утра. Подарки в основном принято дарить только детям, но в современное время это задачка не из простых.
"Сейчас детишки просят мобильник, планшеты, телевизоры, редко кто захочет в подарок игрушку, разве что игровую приставку", - сетует Папа Ноэль.
"Но я всем сразу говорю - этот Папа Ноэль не дарит технику, этот Папа Ноэль приносит книги, одежду, игрушки и много любви", - отмечает он.
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