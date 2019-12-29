Волчек обладала исключительной гражданской позицией, заявила Голодец

"Она умела вести за собой в искусстве, она обладала исключительной гражданской и творческой позицией. "Современник" - это не просто театр, это своеобразный общественный центр нашей страны и нашего города. Конечно, сложно себе представить "Современник" без нее, но он не будет без неё, потому что она в наших сердцах. В сердцах и творчестве тех людей, которые здесь работают, ее поклонников. Она внесла весомый вклад в развитие современной российской и мировой культуры. Светлая ей память", - сказала Голодец.