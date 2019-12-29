Суд в отношении экс-беркутовцев будет продолжен, заявили в ГПУ

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Судебный процесс в отношении обвиняемых по делу о "евромайдане" бывших сотрудников Судебный процесс в отношении обвиняемых по делу о "евромайдане" бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" , которые заявлены для участия в обмене в Донбассе , будет продолжен после изменения им меры пресечения, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины

Киевский апелляционный суд в субботу смягчил меру пресечения пятерым бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут", заявленным для участия в обмене пленными в Донбассе. Суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде личного поручительства.

"После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и если они будут скрываться с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск. "После объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства", - говорится в сообщении.

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в Донбассе в воскресенье.