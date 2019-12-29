Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-29T10:41+0300
https://ria.ru/20191229/1562987905.html
Суд в отношении экс-беркутовцев будет продолжен, заявили в ГПУ
https://cdn22.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_22:0:1122:619_1036x0_80_0_0_19a568d2c0b7a00e546b72ea46edcf26.jpg
РИА Новости

Суд в отношении экс-беркутовцев будет продолжен, заявили в ГПУ

10:41 29.12.2019
367
© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Судебный процесс в отношении обвиняемых по делу о "евромайдане" бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которые заявлены для участия в обмене в Донбассе, будет продолжен после изменения им меры пресечения, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Киевский апелляционный суд в субботу смягчил меру пресечения пятерым бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут", заявленным для участия в обмене пленными в Донбассе. Суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде личного поручительства.
"После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и если они будут скрываться с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск. "После объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства", - говорится в сообщении.
Евромайдан в Киеве
22 ноября, 12:04
Обвинительные приговоры по делам "евромайдана" получили 46 человек
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в Донбассе в воскресенье.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Памятные мероприятия возле мемориала Героев Небесной сотни в Киеве
27 ноября, 15:56
"Фальшивая сотня". В списке "героев Майдана" десятки случайных людей
0000612
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеДонбассБеркут (спецназ Украины)ЕвромайданГенеральная прокуратура УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Активисты блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое бывших сотрудников Беркута
В Киеве активисты блокируют СИЗО, где находятся экс-бойцы "Беркута"
Железнодорожный вокзал в Симферополе
В Крыму выступили за запуск железнодорожного сообщения с Белоруссией
Украина показала облик перспективных космических ракет сверхтяжелого класса
Украина показала облик перспективных космических сверхтяжелых ракет
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США
Полиция Нью-Йорка задержала нападавшего с ножом у синагоги, пишут СМИ
Президент России Владимир Путин (в центре) и первый Президент РФ Борис Ельцин (слева) на Красной площади на праздновании 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.
Артамонов: для меня было загадкой, как Ельцин сумел разглядеть Путина
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Представители ЛНР привезли пленных для обмена близ Горловки
Ребенок взвешивается на весах
Названы простые способы ускорить обмен веществ
Строительство газопровода Северный поток — 2
Экс-депутат Рады объяснил страх Украины из-за "Северного потока — 2"
Шпроты
Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от шпрот
Столица Боливии Ла-Пас
Боливия обвинила Испанию в нарушении международных норм
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
"Куда делся обвиняемый?" Закулисье обмена пленными на Украине
Карусель на фестивале Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
В Москве фестиваль "Путешествие в Рождество" объявил видеофлешмоб
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
ДНР привезла пленных силовиков для обмена на окраину Горловки
Бразильские военнослужащие
Бразилия даст статус беженцев задержанным венесуэльским военным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:53ДНР и ЛНР передадут Киеву 80 пленных, заявила Денисова
12:52СМИ: жертвами взрыва на военном параде в Йемене стали девять человек
12:40Дочь Марка Захарова рассказала о дружбе отца с Галиной Волчек
12:40Ширвиндт назвал уход Волчек невосполнимой утратой
12:37В Совфеде оценили заявление "Нафтогаза" о текстах соглашений с Россией
12:30Украинский омбудсмен подтвердила начало обмена пленными в Донбассе
12:26В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу
12:26В Казахстане простились с погибшими при крушении самолета в Алма-Ате
12:22В Пермском крае двое свердловских туристов потерялись в горах
12:18Обмен пленными проходит без инцидентов, заявили в ДНР
12:16Путин обязал операторов платежных систем сообщать о блокировке средств
12:08В Пензенской области женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме
12:04Около 20 человек хотят остаться на подконтрольной Киеву территории
12:02Падение канатоходца в Тольятти попало на видео
12:00Синоптики пообещали в Центральной России снегопад накануне Нового года
11:51В Эстонии автобус из Петербурга съехал в кювет
11:49Калужский губернатор: к встрече с Путиным готовлюсь две недели
11:45В Донбассе начался обмен пленными
11:39СМИ: в Йемене на военном параде прогремел взрыв
11:33Синоптики прогнозируют снег в Москве в новогоднюю ночь
Лента новостейМолния