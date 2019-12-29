В Москве фестиваль "Путешествие в Рождество" объявил видеофлешмоб

"Приглашаем всех желающих поддержать милый новогодний флешмоб! Запишите видео (до 1 минуты) со своими детьми, внуками, младшими братьями или сестрами, и выложите до 7 января включительно с хештегами #ПутешествиевРождество и #НовыйКосмический2020", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что самые интересные видеоролики будут опубликованы в социальных сетях "Московских сезонов", а авторы лучшего выиграют детскую или семейную фотосессию на площадках фестиваля.

"Например, они (дети — ред.) могут рассказать, как принято отмечать зимние праздники в их семье, о чем они написали в письме Деду Морозу или, скажем, какими качествами должен обладать космонавт", — рассказали в пресс-службе.