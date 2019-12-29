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Новый год—2020
2019-12-29T10:37+0300
https://ria.ru/20191229/1562987878.html
В Москве фестиваль "Путешествие в Рождество" объявил видеофлешмоб
https://cdn23.img.ria.ru/images/156243/35/1562433590_0:222:3072:1950_1036x0_80_0_0_0b45b9d9704fcd008dec7700b9a323fe.jpg
РИА Новости

В Москве фестиваль "Путешествие в Рождество" объявил видеофлешмоб

10:37 29.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарусель на фестивале "Путешествие в Рождество" на Манежной площади в Москве
Карусель на фестивале Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Столичный фестиваль "Путешествие в Рождество" объявил видеофлешмоб, сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
"Приглашаем всех желающих поддержать милый новогодний флешмоб! Запишите видео (до 1 минуты) со своими детьми, внуками, младшими братьями или сестрами, и выложите до 7 января включительно с хештегами #ПутешествиевРождество и #НовыйКосмический2020", — говорится в сообщении.
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Пресс-служба отметила, что самые интересные видеоролики будут опубликованы в социальных сетях "Московских сезонов", а авторы лучшего выиграют детскую или семейную фотосессию на площадках фестиваля.
"Например, они (дети — ред.) могут рассказать, как принято отмечать зимние праздники в их семье, о чем они написали в письме Деду Морозу или, скажем, какими качествами должен обладать космонавт", — рассказали в пресс-службе.
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Новый год—2020Дед МорозМоскваОбщество
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