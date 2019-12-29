В Свердловской области женщина пострадала при пожаре в частном доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Пожилая женщина пострадала в результате пожара в частном доме в городе Березовский Пожилая женщина пострадала в результате пожара в частном доме в городе Березовский Свердловской области , сообщает региональный главк МЧС.

По данным ведомства, пожар в частном секторе произошел в субботу около 20.57 мск. Высокая плотность застройки способствовала быстрому распространению огня на расположенный по соседству жилой дом. До прибытия пожарных, по информации МЧС, самостоятельно эвакуировались пять человек.

"В результате пожара пострадала женщина 1952 года рождения. С ожогами она госпитализирована в городскую клиническую больницу Березовского", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что тушение осложнялось удаленностью места пожара от водоисточника. Подвоз воды для тушения был организован с расстояния в 1,5 километра. Пожарные справились с огнем за 2 часа, общая площадь пожара составила 300 "квадратов".