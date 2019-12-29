В Свердловской области женщина пострадала при пожаре в частном доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Пожилая женщина пострадала в результате пожара в частном доме в городе Березовский Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, пожар в частном секторе произошел в субботу около 20.57 мск. Высокая плотность застройки способствовала быстрому распространению огня на расположенный по соседству жилой дом. До прибытия пожарных, по информации МЧС, самостоятельно эвакуировались пять человек.
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"В результате пожара пострадала женщина 1952 года рождения. С ожогами она госпитализирована в городскую клиническую больницу Березовского", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что тушение осложнялось удаленностью места пожара от водоисточника. Подвоз воды для тушения был организован с расстояния в 1,5 километра. Пожарные справились с огнем за 2 часа, общая площадь пожара составила 300 "квадратов".
В результате пожара огнем повреждены кровля, чердачное перекрытие и внутренние перегородки одного из двух частных домов, у второго дома огнем повреждены стены, уточнили в МЧС.