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2019-12-29T09:27+0300
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В Афганистане 17 человек погибли при атаке талибов
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РИА Новости

В Афганистане 17 человек погибли при атаке талибов

09:27 29.12.2019
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. По меньшей мере 17 бойцов народного ополчения погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал 1TV.
По словам представителя губернатора провинции, боевики "Талибана" напали на базу ополченцев. В результате столкновения еще четыре ополченца получили ранения.
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Вчера, 12:25
В Афганистане сообщили о гибели десяти военных при атаке боевиков
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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АфганистанТалибанВ мире
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