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Культура
2019-12-29T10:32+0300
https://ria.ru/20191229/1562986830.html
В Москве поклонники собрались на церемонию прощания с Галиной Волчек
https://cdn22.img.ria.ru/images/156298/77/1562987729_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c3c2bafdb2605cf6b5567dbe78e60b6c.jpg
РИА Новости

В Москве поклонники собрались на церемонию прощания с Галиной Волчек

09:18 29.12.2019 (обновлено: 10:32 29.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНа церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек
На церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Прощание с Галиной Волчек в театре "Современник" еще не началось, но у театра в Москве уже собралось огромное количество людей, которые пришли проститься с выдающейся актрисой и театральным режиссером.
Кругом возле театра - цветы, портрет Волчек встречает всех артистов и сотрудников театра "Современник" в фойе служебного входа, где еще в пятницу разместили большие букеты цветов.
Художественный руководитель московского театра Современник, режиссёр-постановщик Галина Волчек
27 декабря, 12:46Культура
Волчек была замечательной актрисой и подругой, заявила Наина Ельцина
Народная артистка СССР, худрук театра "Современник" Галина Волчек скончалась в четверг в результате осложнений со здоровьем, возникших после воспаления легких. Она родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. В 1955-м окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие.
В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра "Современник", а с 1989-го занимала пост художественного руководителя театра. На его сцене она поставила такие спектакли, как "Двое на качелях", который был в репертуаре более 30 лет, "Обыкновенная история", "Три товарища". Всего в ее активе более 30 постановок.
Непокорная Галина Волчек
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Советская и российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка СССР, главный режиссёр театра "Современник" Галина Борисовна Волчек.

Советская и российская актриса театра и кино, режиссёр, народная артистка СССР, главный режиссёр театра Современник Галина Волчек
1 из 12

Советская и российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка СССР, главный режиссёр театра "Современник" Галина Борисовна Волчек.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

1967. Актриса театра "Современник" Галина Волчек в роли мисс Амелии в спектакле "Баллада о невеселом кабачке".

Волчек в спектакле Баллада о невеселом кабачке
2 из 12

1967. Актриса театра "Современник" Галина Волчек в роли мисс Амелии в спектакле "Баллада о невеселом кабачке".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Резников / Перейти в фотобанк

1970. Галина Волчек в роли Реганы в художественном фильме "Король Лир". Режиссер В. Козинцев. Киностудия "Мосфильм".

Галина Волчек в фильме Король Лир
3 из 12

1970. Галина Волчек в роли Реганы в художественном фильме "Король Лир". Режиссер В. Козинцев. Киностудия "Мосфильм".

© РИА Новости / Резников
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

1975. Галина Волчек и Сергей Юткевич (второй справа) на съемках фильма "Маяковский смеется".

Галина Волчек и Сергей Юткевич
4 из 12

1975. Галина Волчек и Сергей Юткевич (второй справа) на съемках фильма "Маяковский смеется".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек (в центре) и поэт, бард, актер Владимир Высоцкий (1938-1980).

Советская и российская актриса, режиссёр, народная артистка СССР, главный режиссёр театра Современник Галина Борисовна Волчек (в центре) и выдающийся советский поэт, бард, актёр Владимир Семёнович Высоцкий (1938-1980)
5 из 12

Главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек (в центре) и поэт, бард, актер Владимир Высоцкий (1938-1980).

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

1980. Артисты Валентин Гафт и Екатерина Маркова в сцене из спектакля "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".

Артисты Валентин Гафт и Екатерина Маркова в сцене из спектакля Спешите делать добро
6 из 12

1980. Артисты Валентин Гафт и Екатерина Маркова в сцене из спектакля "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Перельман / Перейти в фотобанк

1984. Сцена из спектакля "Кто боится Вирджинии Вульф?". В главных ролях – народная артистка РСФСР Галина Волчек и заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт.

Гафт и Волчек на сцене
7 из 12

1984. Сцена из спектакля "Кто боится Вирджинии Вульф?". В главных ролях – народная артистка РСФСР Галина Волчек и заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт.

© РИА Новости / Перельман
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктрисы Ольга Дроздова (Ольга), Чулпан Хаматова (Маша) и Виктория Романенко в роли Ирины (слева направо) на репетиции спектакля "Три сестры" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".
Репетиция спектакля Галины Волчек в Современнике
8 из 12
Актрисы Ольга Дроздова (Ольга), Чулпан Хаматова (Маша) и Виктория Романенко в роли Ирины (слева направо) на репетиции спектакля "Три сестры" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

1994. Обсуждение творческих планов в театре "Современник". Главный режиссер театра Галина Волчек и ведущие актеры Игорь Кваша и Валентин Гафт (слева направо).

Главный режиссер театра Галина Волчек и ведущие актеры Игорь Кваша и Валентин Гафт
9 из 12

1994. Обсуждение творческих планов в театре "Современник". Главный режиссер театра Галина Волчек и ведущие актеры Игорь Кваша и Валентин Гафт (слева направо).

© РИА Новости / Дмитрий Донской
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© www.vipteatr.ru

2009. Московский театр "Современник" в последний раз представит спектакль "Мурлин Мурло" режиссера Галины Волчек.

Московский театр Современник в последний раз представит спектакль Мурлин Мурло режиссера Галины Волчек
10 из 12

2009. Московский театр "Современник" в последний раз представит спектакль "Мурлин Мурло" режиссера Галины Волчек.

© www.vipteatr.ru
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

2013. Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна Игра в джин в постановке Галины Волчек
11 из 12

2013. Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© Фото : Сергей Петров/предоставлено театром "Современник"

Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в новой версии дебютного спектакля Галины Волчек спектакле "Двое на качелях".

Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в спектакле Двое на качелях
12 из 12

Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в новой версии дебютного спектакля Галины Волчек спектакле "Двое на качелях".

© Фото : Сергей Петров/предоставлено театром "Современник"
1 из 12

Советская и российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка СССР, главный режиссёр театра "Современник" Галина Борисовна Волчек.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
2 из 12

1967. Актриса театра "Современник" Галина Волчек в роли мисс Амелии в спектакле "Баллада о невеселом кабачке".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
3 из 12

1970. Галина Волчек в роли Реганы в художественном фильме "Король Лир". Режиссер В. Козинцев. Киностудия "Мосфильм".

© РИА Новости / Резников
Перейти в фотобанк
4 из 12

1975. Галина Волчек и Сергей Юткевич (второй справа) на съемках фильма "Маяковский смеется".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
5 из 12

Главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек (в центре) и поэт, бард, актер Владимир Высоцкий (1938-1980).

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
6 из 12

1980. Артисты Валентин Гафт и Екатерина Маркова в сцене из спектакля "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
7 из 12

1984. Сцена из спектакля "Кто боится Вирджинии Вульф?". В главных ролях – народная артистка РСФСР Галина Волчек и заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт.

© РИА Новости / Перельман
Перейти в фотобанк
8 из 12
Актрисы Ольга Дроздова (Ольга), Чулпан Хаматова (Маша) и Виктория Романенко в роли Ирины (слева направо) на репетиции спектакля "Три сестры" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
9 из 12

1994. Обсуждение творческих планов в театре "Современник". Главный режиссер театра Галина Волчек и ведущие актеры Игорь Кваша и Валентин Гафт (слева направо).

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
10 из 12

2009. Московский театр "Современник" в последний раз представит спектакль "Мурлин Мурло" режиссера Галины Волчек.

© www.vipteatr.ru
11 из 12

2013. Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в новой версии дебютного спектакля Галины Волчек спектакле "Двое на качелях".

© Фото : Сергей Петров/предоставлено театром "Современник"
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КультураУмерла Галина ВолчекГалина ВолчекСовременник (театр)Москва
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