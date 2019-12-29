В Москве поклонники собрались на церемонию прощания с Галиной Волчек

На церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра "Современник" Галиной Волчек

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Прощание с Прощание с Галиной Волчек в театре "Современник" еще не началось, но у театра в Москве уже собралось огромное количество людей, которые пришли проститься с выдающейся актрисой и театральным режиссером.

Кругом возле театра - цветы, портрет Волчек встречает всех артистов и сотрудников театра "Современник" в фойе служебного входа, где еще в пятницу разместили большие букеты цветов.

Народная артистка СССР, худрук театра "Современник" Галина Волчек скончалась в четверг в результате осложнений со здоровьем, возникших после воспаления легких. Она родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. В 1955-м окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие.