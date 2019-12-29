Токаев поблагодарил за помощь жителей поселка, где упал самолет

АЛМА-АТА, 29 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил жителей поселка Гульдала, около которого в пятницу упал самолет авиакомпании Bek Air, за помощь спасателям.

Самолет Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В субботу в стране был объявлен общенациональный траур.

"Благодарю жителей поселка Гульдала Алматинской области, которые в трудную минуту оказали помощь службам спасения. Они готовили еду, разносили горячий чай. Большое спасибо донорам-алматинцам", - написал Токаев в Twitter

По его мнению, казахстанский народ "еще раз показал свою сплоченность и готовность всегда помочь ближнему".