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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-29T08:35+0300
https://ria.ru/20191229/1562986212.html
Токаев поблагодарил за помощь жителей поселка, где упал самолет
https://cdn22.img.ria.ru/images/156292/81/1562928181_0:137:3072:1865_1036x0_80_0_0_a101ba33b91cfb458866ea3aa3e273fc.jpg
РИА Новости

Токаев поблагодарил за помощь жителей поселка, где упал самолет

08:35 29.12.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
Перейти в фотобанк
АЛМА-АТА, 29 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил жителей поселка Гульдала, около которого в пятницу упал самолет авиакомпании Bek Air, за помощь спасателям.
Самолет Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В субботу в стране был объявлен общенациональный траур.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
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"Благодарю жителей поселка Гульдала Алматинской области, которые в трудную минуту оказали помощь службам спасения. Они готовили еду, разносили горячий чай. Большое спасибо донорам-алматинцам", - написал Токаев в Twitter.
По его мнению, казахстанский народ "еще раз показал свою сплоченность и готовность всегда помочь ближнему".
Ранее администрация Алма-Аты сообщала, что в день трагедии около 500 человек сдали кровь для пострадавших в катастрофе. Перед центрами крови выстраивались большие очереди.
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
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Крушение самолета в Алма-АтеНур-СултанКасым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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