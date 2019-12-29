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2019-12-29T07:48+0300
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Семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамб в Сибири дали выплаты
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РИА Новости

Семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамб в Сибири дали выплаты

07:48 29.12.2019
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 дек - РИА Новости. Власти выплатили 22,5 миллиона рублей семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамб на реке Сейба на юге Красноярского края, сообщили РИА Новости в минсоцполитики региона.
"Из резервного фонда выплачено 22,5 миллиона рублей", - сказала пресс-секретарь министерства Елена Злобина.
Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим" произошло 19 октября на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Пострадавшими признаны 23 человека. Погибли 17 человек, трое пропали без вести.
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского кра
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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