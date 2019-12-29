Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-29T05:09+0300
https://ria.ru/20191229/1562985023.html
Калужский совет ветеранов отправил сладости российским военным в Сирию
https://cdn21.img.ria.ru/images/136691/02/1366910246_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_a4e104674dcaf90b953ea154bdb22552.jpg
РИА Новости

Калужский совет ветеранов отправил сладости российским военным в Сирию

05:09 29.12.2019
90
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в палатке отдыха личного состава
Военнослужащие в палатке отдыха личного состава
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие в палатке отдыха личного состава. Архивное фото
ХМЕЙМИМ (Сирия), 29 дек - РИА Новости. Члены совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Калужской области собрали две тонны сладостей для российских военных, несущих службу в Сирии.
В воскресенье груз был доставлен самолетом военно-транспортной авиации ВКС России вместе с другими продуктами и гуманитарной помощью для жителей арабской республики.
"В коробках для военных печенье из Боровска (Калужская область), овсяное печенье. В Сирии этого точно нет, мы посылаем ребятам эти сладости, чтобы они почувствовали вкус родной земли. Все ветераны Калужской области, прошедшие годы войны, все трудности, посылают низкий поклон и поздравления", - сказала журналистам член Калужского областного совета ветеранов Алла Платова.
Заместитель председателя совета ветеранов Калужской области Анатолий Исаченко рассказал, что сам был в Сирии в прошлом году. "Я обедал в столовой, и в летной, и в солдатской и видел - кормят хорошо наших ребят. Но все равно и в нашем возрасте и тем более молодым людям всегда хочется что-то сладенькое", - добавил он.
Суда под погрузкой в Новороссийском морском торговом порту
25 декабря, 12:22
В Новороссийске погрузят первые 25 тысяч тонн зерна для Сирии
000000
Обсудить 0
Война в СирииКалужская областьСирияРоссия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Сотрудники полиции на улице Москвы
СМИ: в Москве обнаружили труп, пролежавший полгода на улице
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Телеведущий Андрей Малахов
Продюсер "Ласкового мая" назвал Андрея Малахова проституткой
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Украина предостерегла Германию от "Северного потока — 2"
Сотрудник ММВБ
Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Запуск баллистической ракеты у побережья Калифорнии
Российская система обнаружила 64 старта баллистических ракет
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров в Государственной Думе России
Шнуров высмеял Сюткина на шоу "Вечерний Ургант"
Испытания зенитно-ракетного комплекса Гибка-С
Воздушный чистильщик: что может новый зенитный комплекс "Гибка-С"
Пресс-конференция главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева
"Нафтогаз" сообщил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Железнодорожный вокзал в Симферополе
В Крыму выступили за запуск железнодорожного сообщения с Белоруссией
Президент России Владимир Путин (в центре) и первый Президент РФ Борис Ельцин (слева) на Красной площади на праздновании 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.
Артамонов: для меня было загадкой, как Ельцин сумел разглядеть Путина
Автомобиль полиции
СМИ: в московском отеле нашли тело девушки в наручниках
Ученые в лаборатории
Таблеткой от сердца вылечили рак. Самые неожиданные открытия 2019 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:53ДНР и ЛНР передадут Киеву 80 пленных, заявила Денисова
12:52СМИ: жертвами взрыва на военном параде в Йемене стали девять человек
12:40Дочь Марка Захарова рассказала о дружбе отца с Галиной Волчек
12:40Ширвиндт назвал уход Волчек невосполнимой утратой
12:37В Совфеде оценили заявление "Нафтогаза" о текстах соглашений с Россией
12:30Украинский омбудсмен подтвердила начало обмена пленными в Донбассе
12:26В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу
12:26В Казахстане простились с погибшими при крушении самолета в Алма-Ате
12:22В Пермском крае двое свердловских туристов потерялись в горах
12:18Обмен пленными проходит без инцидентов, заявили в ДНР
12:16Путин обязал операторов платежных систем сообщать о блокировке средств
12:08В Пензенской области женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме
12:04Около 20 человек хотят остаться на подконтрольной Киеву территории
12:02Падение канатоходца в Тольятти попало на видео
12:00Синоптики пообещали в Центральной России снегопад накануне Нового года
11:51В Эстонии автобус из Петербурга съехал в кювет
11:49Калужский губернатор: к встрече с Путиным готовлюсь две недели
11:45В Донбассе начался обмен пленными
11:39СМИ: в Йемене на военном параде прогремел взрыв
11:33Синоптики прогнозируют снег в Москве в новогоднюю ночь
Лента новостейМолния