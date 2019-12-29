Калужский совет ветеранов отправил сладости российским военным в Сирию

"В коробках для военных печенье из Боровска (Калужская область), овсяное печенье. В Сирии этого точно нет, мы посылаем ребятам эти сладости, чтобы они почувствовали вкус родной земли. Все ветераны Калужской области, прошедшие годы войны, все трудности, посылают низкий поклон и поздравления", - сказала журналистам член Калужского областного совета ветеранов Алла Платова.

Заместитель председателя совета ветеранов Калужской области Анатолий Исаченко рассказал, что сам был в Сирии в прошлом году. "Я обедал в столовой, и в летной, и в солдатской и видел - кормят хорошо наших ребят. Но все равно и в нашем возрасте и тем более молодым людям всегда хочется что-то сладенькое", - добавил он.