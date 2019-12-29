Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-29T03:25+0300
https://ria.ru/20191229/1562984690.html
Эксперт рассказал, какой подарок может стать лучшей инвестицией
https://cdn21.img.ria.ru/images/97390/69/973906903_0:1004:1438:1813_1036x0_80_0_0_c455b614513a528b1b187c24f61c9f97.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, какой подарок может стать лучшей инвестицией

03:25 29.12.2019
637
© Fotolia / KonstiantynПодарки
Подарки
© Fotolia / Konstiantyn
Подарки. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 29 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Новогодний сезон праздников в России уже открыт. Многие заранее закупили подарки для друзей и родственников на все предстоящие торжества, а некоторые задумываются об этом в самый последний момент. О том, почему в 2020 году одним из лучших подарков могут стать наручные часы и будет ли это долгосрочной инвестицией, РИА Новости рассказал Артемий Лечбинский, совладелец одного из старейших аукционных домов Цюриха Ineichen.
"Я ко всему отношусь прагматично, и подарок должен быть чем-то уникальным, выделяться. У меня, видимо, профессия наложила отпечаток, поэтому я бы, наверное, посоветовал взять какие-то карманные часы. Я могу сказать, что на данный момент можно приобрести даже золотые карманные часы Patek Philippe или Vacheron Constantin по стоимости до 5 тысяч долларов, и это будет очень хорошая инвестиция, потому что так дешево они уже никогда не будут стоить", - сказал он.
Одним из возможных подарков могут также стать часы авторства россиянина Константина Чайкина, стоимость которых начинается от нескольких тысяч долларов и на аукционе может увеличиться в десять раз. По мнению эксперта, Чайкин прогремел на весь мир со своей авторской моделью "Джокер", поэтому сегодня такая покупка будет хорошей инвестицией.
"Инвестиция – это когда ты купил дешево и продал дорого через много лет. Это стратегическое вложение денег. Но иногда это сложно предугадать. К примеру, в 60-е годы никому не была нужна модель Daytona от Rolex. Это была самая непопулярная модель, которую навязывали людям, которые хотели купить другие модели. И у нас есть клиенты, которые их купили просто потому, что им пришлось, и положили их в сейфы. И тогда эта модель стоила 500 долларов, а сейчас она стоит 100 тысяч долларов", - рассказал он.
Новогодний подарок
23 декабря, 10:46Новый год—2020
Роскачество объяснило, как выбрать сладкий новогодний подарок
Если подойти к покупке часового подарка стратегически, то через несколько лет, когда его цена вырастет и появится определенный спрос, его можно будет продать на аукционе. Если же часы будут стоить дешевле 1 тысячи долларов, то их будет выгоднее продать без аукциона. Сам Лечбинский уже долгое время занимается торгами наручных часов и считает, что такие аукционы не потеряют своей актуальности.
"Если мы говорим об аукционных продажах, то, конечно же, часы продаются куда лучше, потому что это более понятный товар для аукциона, покупателей и коллекционеров", - считает он.
По его словам, часовые аукционы намного активнее аукционов ювелирных изделий просто потому, что коллекционеры часов уже заранее знают, какую модель хотят заполучить в свою коллекцию. По сути, им важно знать только то, в каком состоянии она выставлена на торги. Тогда как ювелирное украшение невозможно оценить по фотографии и перед покупкой хочется посмотреть поближе и оценить, подойдет ли оно женщине.
"Мы видим на данный момент, что аукционные дома по продаже ювелирных изделий чувствуют себя не очень комфортно. Ты покупаешь и вкладываешь в то, что растет в цене. И сейчас часы, наручные часы, стали трендом. Они являются инвестицией и частью имиджа. Это актуально, и люди это покупают, потому что они видят, что цены на эти вещи растут", - добавил эксперт.
При этом, по мнению Лечбинского, в ближайшее время малые аукционные дома будут трансформироваться. И если такие крупные и старые аукционные дома как Christie`s и Sotheby`s продолжат живые торги, то более молодые аукционы скорее перейдут на торги в интернете. У Ineichen уже сегодня торги на 50% осуществляются через интернет. Покупатели приходят в основном из США и Европы, при этом среди клиентов есть и россияне.
Мужчина упаковывает подарок
27 ноября, 05:26Новый год—2020
Подарки детям на Новый год: что стоит, а что не стоит дарить
400007
Обсудить 2
Новый год—2020Новый ГодРоссия
Рекомендуем
Улитки с артишоками и пряными травами
"Госсорткомиссия" рассказала о пользе приема в пищу виноградных улиток
Прилавок с рыбой на продовольственной ярмарке
Биотехнолог рассказала, что ни в коем случае нельзя есть на Новый год
Международный конкурс Новая волна
"Теперь праздника нет": в Латвии пожаловались на уход "Новой волны"
Кадр из фильма Изгоняющий дьявола
Критики объяснили, почему "Изгоняющий дьявола" — самый страшный хоррор
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский предложил "разгрузить" президента России
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков заявил, что слова Путина о после "задели Варшаву за живое"
Строительство газопровода Северный поток — 2
Экс-депутат Рады объяснил страх Украины из-за "Северного потока — 2"
Телеведущий Андрей Малахов
Продюсер "Ласкового мая" назвал Андрея Малахова проституткой
Пресс-конференция главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева
"Нафтогаз" сообщил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Бутылки с водкой
Уральские пенсионерки тайно запустили завод по изготовлению водки
Красная икра
Эксперты рассказали о пользе и вреде красной икры
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД России рассказали о назначении нового департамента
Спутники в лаборатории компании OneWeb
Источник сообщил о задержке первого в 2020 году пуска с Байконура
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии призналась, что ее внуки ходят в русский детсад
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров в Государственной Думе России
Шнуров высмеял Сюткина на шоу "Вечерний Ургант"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:53ДНР и ЛНР передадут Киеву 80 пленных, заявила Денисова
12:52СМИ: жертвами взрыва на военном параде в Йемене стали девять человек
12:40Дочь Марка Захарова рассказала о дружбе отца с Галиной Волчек
12:40Ширвиндт назвал уход Волчек невосполнимой утратой
12:37В Совфеде оценили заявление "Нафтогаза" о текстах соглашений с Россией
12:30Украинский омбудсмен подтвердила начало обмена пленными в Донбассе
12:26В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу
12:26В Казахстане простились с погибшими при крушении самолета в Алма-Ате
12:22В Пермском крае двое свердловских туристов потерялись в горах
12:18Обмен пленными проходит без инцидентов, заявили в ДНР
12:16Путин обязал операторов платежных систем сообщать о блокировке средств
12:08В Пензенской области женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме
12:04Около 20 человек хотят остаться на подконтрольной Киеву территории
12:02Падение канатоходца в Тольятти попало на видео
12:00Синоптики пообещали в Центральной России снегопад накануне Нового года
11:51В Эстонии автобус из Петербурга съехал в кювет
11:49Калужский губернатор: к встрече с Путиным готовлюсь две недели
11:45В Донбассе начался обмен пленными
11:39СМИ: в Йемене на военном параде прогремел взрыв
11:33Синоптики прогнозируют снег в Москве в новогоднюю ночь
Лента новостейМолния