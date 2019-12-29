Эксперт рассказал, какой подарок может стать лучшей инвестицией

ЖЕНЕВА, 29 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Новогодний сезон праздников в России уже открыт. Многие заранее закупили подарки для друзей и родственников на все предстоящие торжества, а некоторые задумываются об этом в самый последний момент. О том, почему в 2020 году одним из лучших подарков могут стать наручные часы и будет ли это долгосрочной инвестицией, РИА Новости рассказал Артемий Лечбинский, совладелец одного из старейших аукционных домов Цюриха Ineichen.

"Я ко всему отношусь прагматично, и подарок должен быть чем-то уникальным, выделяться. У меня, видимо, профессия наложила отпечаток, поэтому я бы, наверное, посоветовал взять какие-то карманные часы. Я могу сказать, что на данный момент можно приобрести даже золотые карманные часы Patek Philippe или Vacheron Constantin по стоимости до 5 тысяч долларов, и это будет очень хорошая инвестиция, потому что так дешево они уже никогда не будут стоить", - сказал он.

Одним из возможных подарков могут также стать часы авторства россиянина Константина Чайкина, стоимость которых начинается от нескольких тысяч долларов и на аукционе может увеличиться в десять раз. По мнению эксперта, Чайкин прогремел на весь мир со своей авторской моделью "Джокер", поэтому сегодня такая покупка будет хорошей инвестицией.

"Инвестиция – это когда ты купил дешево и продал дорого через много лет. Это стратегическое вложение денег. Но иногда это сложно предугадать. К примеру, в 60-е годы никому не была нужна модель Daytona от Rolex. Это была самая непопулярная модель, которую навязывали людям, которые хотели купить другие модели. И у нас есть клиенты, которые их купили просто потому, что им пришлось, и положили их в сейфы. И тогда эта модель стоила 500 долларов, а сейчас она стоит 100 тысяч долларов", - рассказал он.

Если подойти к покупке часового подарка стратегически, то через несколько лет, когда его цена вырастет и появится определенный спрос, его можно будет продать на аукционе. Если же часы будут стоить дешевле 1 тысячи долларов, то их будет выгоднее продать без аукциона. Сам Лечбинский уже долгое время занимается торгами наручных часов и считает, что такие аукционы не потеряют своей актуальности.

"Если мы говорим об аукционных продажах, то, конечно же, часы продаются куда лучше, потому что это более понятный товар для аукциона, покупателей и коллекционеров", - считает он.

По его словам, часовые аукционы намного активнее аукционов ювелирных изделий просто потому, что коллекционеры часов уже заранее знают, какую модель хотят заполучить в свою коллекцию. По сути, им важно знать только то, в каком состоянии она выставлена на торги. Тогда как ювелирное украшение невозможно оценить по фотографии и перед покупкой хочется посмотреть поближе и оценить, подойдет ли оно женщине.

"Мы видим на данный момент, что аукционные дома по продаже ювелирных изделий чувствуют себя не очень комфортно. Ты покупаешь и вкладываешь в то, что растет в цене. И сейчас часы, наручные часы, стали трендом. Они являются инвестицией и частью имиджа. Это актуально, и люди это покупают, потому что они видят, что цены на эти вещи растут", - добавил эксперт.