"Нафтогаз" сообщил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

По его словам, "стороны достигли определенного прогресса", однако "борьба идет за каждую запятую".

Москва и Киев в рамках начавшихся в четверг в Вене переговоров пытаются добиться реализации подписанного 20 декабря в Минске совместного протокола о газовом сотрудничестве.

Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между " Газпромом " и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" — договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Кроме того, он подразумевает договоренности об урегулировании юридических разногласий, в рамках которых "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.