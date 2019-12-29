"Нафтогаз" сообщил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия и Украина продолжают работу над соглашениями о транзите газа, однако их тексты остаются "несогласованными". Об этом в Facebook написал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
По его словам, "стороны достигли определенного прогресса", однако "борьба идет за каждую запятую".
Москва и Киев в рамках начавшихся в четверг в Вене переговоров пытаются добиться реализации подписанного 20 декабря в Минске совместного протокола о газовом сотрудничестве.
Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" — договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
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Кроме того, он подразумевает договоренности об урегулировании юридических разногласий, в рамках которых "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.
Стороны пришли к договоренности об отказе от исков, по которым нет окончательного вердикта. Также запланировано подписание мирового соглашения между правительством Украины и "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
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